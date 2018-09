Camioneros se Pronuncian Contra Empresas Foráneas

* Invaden y Desplazan a los Locales.

Tapachula, Chiapas; 8 de Septiembre.- Camioneros de volteo desde Tonalá a Tapachula, se pronunciaron en contra de empresas foráneas que pretenden desplazarlos en las diversas obras, y anunciaron que en caso de no tener el respaldo de las autoridades, se verán en la necesidad de tomar acciones drásticas.

Martín Morales Ruiz, representante de volteos a nivel Estado, informó que actualmente uno de los temas es la obra pública y no están dispuestos a ser desplazados por empresas foráneas y que finalmente dejan abandonado los trabajos, pero sí se llevan los recursos económicos.

Entrevistado en el marco de una reunión llevada a cabo en esta ciudad, señaló que son volqueteros de la zona Costa quienes exigen que sus derechos laborales sean respetados, pues los líderes nacionales pretenden sorprender a las autoridades en la ejecución de un contrato con tarifas sumamente bajas que vienen a impactar de manera negativa la economía de los camioneros locales.

Se pronunció porque la empresa constructora no se deje sorprender y en lugar de sentarse con líderes apócrifos lo haga con quienes representan a los volqueteros chiapanecos que se encuentran adheridos a los diversos sindicatos de la región, un promedio de 60 organizaciones de transportistas de camiones de volteo.

La empresa constructora, dijo, representada por el jurídico José Aguirre, se va a encargar de contratar los servicios de camiones de volteo y se sentó a dialogar con un tal Rodolfo Coutiño, que no tiene ninguna representatividad en el sector de transportación de materiales.

Inicialmente están siendo desplazados en las tarifas que se encuentran plasmadas en diversos acuerdos en coordinación con la autoridad y dijo que no están dispuestos a hacer negociaciones con los coyotes del transporte que quieren cobrar una tarifa que viene desde el 2010 con un arrancón de 20 Pesos y el subsecuente de 9.50 Pesos, que para nada les beneficia, sobre todo porque ha habido fuerte incremento en los combustibles y las refacciones. EL ORBE / Rodolfo Hernández González