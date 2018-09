Denuncian Trabajadoras Sexuales Cobro de Derecho de Piso por Parte de Maras

Elvira Madrid, la declarante.

* Operan en el Primer Cuadro de la Ciudad.

Tapachula, Chiapas; 8 de Septiembre.- Organizaciones No Gubernamentales, que realizan acciones en la defensa de los derechos humanos de las trabajadoras sexuales y personas migrantes en la frontera sur de México, denunciaron las agresiones que ha sufrido este sector al estar siendo extorsionado por presuntos maras con el cobro de piso.

Elvira Madrid, presidenta de Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer Elisa Martínez, A. C., dijo que “los maras están pidiendo derecho de piso a las compañeras, están matando tanto a mujeres como a transexuales, golpeándolas cuando no les quieren dar dinero, eso es una situación que se vive en Tapachula, estamos haciendo las denuncias públicamente, vamos a hacer lo correspondiente ante las autoridades de manera legal, toda vez que hay compañeras que han puesto la denuncia pero han hecho caso omiso, ya se entregaron datos de esa gente”.

Han entregado a la autoridad datos precisos y fotografías de quiénes son los agresores, expresó, causantes de los presuntos delitos de extorsión y pandillerismo, “pero hasta el momento no se ha visto respuesta positiva de las autoridades”.

“Estamos denunciando desde el año pasado, desde septiembre, ya tiene un año que se han venido dando los casos que cada vez más se agudizan y las autoridades no han dado resultados de esta problemática”, afirmó.

“Desde hace un año se denuncia que empezaron a cobrar el derecho de piso y matan a las compañeras, hace unos días a una compañera en plena feria con la tapa de una lata la cortaron; a otra, al no querer pagarles dinero la arrastraron y la dejaron totalmente golpeada y lesionada, estuvo en cama 8 días”, aseguró.

Hay un temor fundado por los diferentes incidentes que se han registrado en los recientes meses y hasta el momento continúa este tipo de agresiones, precisó la defensora de los derechos humanos no gubernamental. EL ORBE / Rodolfo Hernández González