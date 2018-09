Obligan a Exlíderes Obreros de la Sección 24 del Ingenio a Pagar Bono

Huixtla, Chiapas; 8 de Septiembre.- El pasado 6 de Septiembre, ante la Fiscalía del Ministerio Público comparecieron exlíderes de obreros de la Sección 24 al servicio del Ingenio de Huixtla, para buscar una conciliación en torno a la obligatoriedad que pide la actual secretaria del sindicato obrero, Martha Patricia Mariaca, pero no llegaron a algún acuerdo.

Según se dice, Mariaca, presuntamente con el respaldo de la asamblea, les está exigiendo al Comité de la Sección 24 de la pasada administración que encabezaba Arturo Cerda Paz, Eleazin Marroquín, Felipe Murrieta, Rosendo Cruz, Refugio Martínez y otros que paguen el valor de enseres que debieron haber recibido como bono Rafael Ardón, Azael Tovilla, José Luis Ruiz, Daniel Pimienta y Rosemberg Caballero, que conforme a la relación, deberán cubrir a dichas personas que no les fueron entregados sus enseres en la pasada administración.

Sobre esto, los exdirigentes están en desacuerdo porque está plagado de irregularidades la exigencia de la actual administración, en cuanto a la entrega de los 100 premios que cada año les otorga la dirigencia nacional a través del señor Ponce, del cual están pendientes cinco premios.

Esto ha afectado gravemente a los exlíderes, ya que tuvo sustento en su momento la entrega de esos apoyos; primeramente estuvo el señor Adrian Pérez, secretario general del STIARMS, quien ya falleció; en el segundo año estuvo un Delegado, lo mismo que el tercer año.

Sin embargo, la actual administración que encabeza Martha Patricia Mariaca, los acusa del faltante de cinco premios que no aparecen en la entrega, aunque aclaran los afectados que se cumplió al 100% en los premios cada año, 300 premios en su administración de tres años, pero los trabajadores son 305.

Hasta el momento, el sindicato de trabajadores de la Sección 24 del Ingenio Huixtla vive un conflicto que ya se ventiló ante la Fiscalía del Ministerio Público y no llegaron a nada. EL ORBE/Luis Javier Ramos