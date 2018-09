Preocupante el Incremento de Agresiones Sexuales Contra Niñas y Adolescentes

Elsa Simón Ortega, la declarante.

* Exigen Detener la Violencia de Género.

Tapachula, Chiapas; 9 de Septiembre.- Desafortunadamente la violencia hacia niñas y adolescentes se ha visto incrementada en más del sesenta por ciento, informó Elsa Simón Ortega, representante legal de organización por la Superación de la Mujer, A. C.

Dijo que no vamos se trata de generalizar, pero sí es un sector bastante alto en el que en sus propias casas, niñas y adolescentes están siendo abusadas y violadas por los propios familiares, padres o padrastro, “pero tenemos la parte que, como organización, hemos capacitado a más personas y creado redes con mujeres e instituciones para que alguien que conoce de un caso lo denuncie”.

Afortunadamente hay importante coordinación con las autoridades, con el Ministerio Público, con los Jueces, para que cada vez más esos hechos no queden en la impunidad, justamente en esta semana tuvimos una sentencia de 8 años para un padre que violó a su niña, “se me hace muy poco, pero las personas deben de saber que quien abusa a una niña, niño o adolescente ya no se queda tan fácilmente sin castigo, los ministerios públicos están preparados para integrar bien la carpeta de investigación”.

La Ley de Niñas, Niños y Adolescentes apenas tiene seis años de haber sido promulgada, antes no había una ley que protegiera a ese sector, sólo se derivaba del DIF.

Simón Ortega señaló que atienden casos desde Unión Juárez Chiapas hasta Cintalapa, además de contar con una mesa interinstitucional de violencia de género donde atienden y resuelven muchos casos porque están todas las autoridades del Estado y municipio, se hace un trabajo en equipo. EL ORBE / Rodolfo Hernández González