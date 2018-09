Alcalde de Tuxtla Chico Deja a la Población en Manos del Hampa

*Patrullas Suspenden Vigilancia por Carecer de Gasolina.

Tuxtla Chico, Chiapas; 11 de Septiembre.- Abandonada a su suerte en materia de seguridad se encuentra este municipio ya que el ayuntamiento municipal no ha proporcionado con gasolina a las patrullas municipales los cuales tratan de poder brindarle seguridad a pie.

Debido a que de todas las unidades no tienen gasolina sólo está funcionando una, y el con el nulo apoyo del presidente municipal Juan Carlos Orellana, temen que la delincuencia logre controlar al municipio al estar cerca de la frontera.

Aunque el director de la Policía Municipal, Rodolfo Cancino Monterrosa, ha tenido que desplegar a los 64 elementos a su cargo a pie, para tratar de prestar el servicio, no ha podido recorrer los ejidos, cantones, barrios y secciones, donde al ver que no se presenta la fuerza policiaca, los malhechores intentarán realizar sus fechorías.

Los municipales sólo cargan gas lacrimógeno y una lámpara, pues tampoco tienen armamento para hacerle frente a los delincuentes quienes andan armados “hasta los dientes”. EL ORBE/Raymundo Grajales