Farsa la Construcción del Panteón de Puerto Madero

*Desaparece el Ayto. Fondos Asignados por el Gobierno Estatal.

Tapachula, Chiapas; 12 de septiembre.- El proyecto de construir el nuevo cementerio para la comunidad de Puerto Madero sigue siendo una promesa incumplida, e incluso se desconoce a dónde fueron a parar el casi medio millón de pesos que depositó el Gobierno del Estado al Ayuntamiento local para la compra de las tres hectáreas de terreno que se requerían.

Como se recordará, en octubre del 2005 el huracán Stan también ocasionó severos daños en ese sector de la costa chiapaneca, incluyendo el panteón.

Cinco años después, en el 2010, la erosión por las corrientes marinas llegó hasta los terrenos del camposanto, por lo que las tumbas empezaron a caer al mar.

Los pobladores de ese lugar solicitaron a la gris administración que encabezó Juan Sabines Guerrero, el apoyo para la construcción del nuevo cementerio, pero ese reclamo no fue escuchado.

En mayo del 2015, nuevamente un fenómeno natural afectó a Puerto Madero, cuando un Mar de Fondo ocasionó el incremento de las mareas y la salida del agua del Pacífico hacia el poblado, afectando locales, palapas y viviendas.

Ese mismo día el gobernador, Manuel Velasco Coello, se convirtió en el primer mandatario estatal que llegaba a esa comunidad, al encabezar las tareas de reconstrucción de Puerto Madero.

En su programa de actividades, el gobernador señaló que era urgente construir el nuevo panteón, y que por ello su gobierno aportaría los recursos económicos para la adquisición del terreno, tal como lo hizo.

Sin embargo, los meses fueron pasando y no se hacía la adquisición. Por ello un grupo de representantes del poblado acudieron ante las autoridades del anterior Ayuntamiento para exigir el esclarecimiento del destino de los recursos.

Las protestas continuaron después del cambio administrativo municipal y se creía que ese dinero había sido desviado para otros fines.

Ex funcionarios municipales presentaron documentos de Banorte en los que se confirma que ese dinero quedó en la cuenta de gasto corriente, a disposición del actual Gobierno Municipal.

Pero, por otro lado, se detectó que el terreno que pretendían comprar para ese fin, tenía ocho gravámenes, por lo que no fue adquirido ante el temor de una responsabilidad civil y penal.

En el ocaso del actual Ayuntamiento, se desconocen los motivos que hubo para no realizar la adquisición de los terrenos, cuando el dinero lo recibieron junto con la alcaldía.

Por lo pronto el panteón sigue estando en el mismo lugar, a unos cuatro metros de las palapas restauranteras y continúan también erosionándose.

Lamentablemente, los cadáveres y esas tumbas siguen siendo el panorama para los turistas e inversionistas que quieren participar en la Zona Económica Especial (ZEE) de Puerto Chiapas.

También había el compromiso de construir un nuevo panteón en la cabecera municipal de Tapachula, pero al igual que otros compromisos que hizo el aún alcalde, Neftalí del Toro Guzmán, quedaron solamente en promesas. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello