Puerto Madero Sumido en el Abandono y Marginación por Parte Del Ayuntamiento

*Carecen Principalmente de Elementales Servicios Públicos.

Tapachula, Chiapas; 13 de septiembre.- La comunidad de Puerto Madero es, junto a la de Carrillo Puerto, El Edén, Álvaro Obregón y Pavencul, de las más grandes del municipio pero también de las más abandonadas y marginadas de parte de las autoridades que han estado al frente del Ayuntamiento.

Desde hace varias décadas carecen de todo. La gran mayoría de las viviendas, comercio y restaurantes en el sector turístico no cuentan ni siquiera de agua rodada y tienen que solventar ese problema con la construcción de pozos.

Algo similar pasa con los drenajes, ya que infinidad de familias han tenido que recurrir a las fosas sépticas, luego de que las redes sanitarias en gran parte del poblado, aún no han sido introducidas.

Sus calles reflejan claramente el desinterés de las autoridades locales en turno, porque las pocas que fueron cubiertas hace años con una mezcla de chapopote, están completamente destrozadas y, el resto, siguen siendo de arena, como desde mediados del siglo pasado.

La única calle modernizada es la frontal al océano, luego de que el gobierno del estado decidió realizarla, ya que tres fenómenos de “Mar de Fondo” en este sexenio, causaron severos estragos.

En muchas de sus calles y avenidas, la maleza ha ido avanzando, al grado de que las está desapareciendo, al igual que hoteles, restaurantes y viviendas, que no pudieron sobrevivir a los embates de la naturaleza y el desinterés de sus gobernantes.

El alumbrado público es también una de sus grandes carencias. Ante esa oscuridad, los pobladores evitan salir de sus casas cuando cae la noche, luego de que, al igual que el resto del municipio, la inseguridad ha crecido alarmantemente.

En tanto, la ineficiencia en la recolección de los residuos sólidos, obliga a la población a construir rellenos en sus propios terrenos, aunque también hay quienes ya formaron gigantescos basureros en varios sectores de ese lugar.

Sin embargo, los funcionarios públicos si han estado ocupados expidiendo permisos para la apertura de antros de vicio y comercio ambulante, así como para el incremento preocupante de la prostitución de hombres y mujeres, que se teme pudieran estar operando sin ningún control sanitario.

El canal intercostero que alimenta a la Laguna del Cabildo, sigue azolvado desde el paso del huracán Stan, lo que impide el buen desarrollo de las actividades de captura de camarón y los paseos turísticos.

Por lo pronto, los compromisos que se han hecho una y otra vez en torno a modernizar a Puerto Madero o por lo menos llevarle los servicios públicos a los que tienen derecho como mexicanos, aún no se ha cumplido, EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello