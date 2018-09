Bomberos Solicitarán Incrementar Aportación

* A Través del Coapatap.

*Recursos Insuficientes Para Adquirir Equipos de Protección y Mejorar Unidades de Socorro.

Tapachula, Chiapas; 14 de Septiembre.- El Patronato del Heroico Cuerpo de Bomberos de Tapachula realizará las gestiones ante la autoridad municipal entrante para que se pueda incrementar la aportación que la ciudadanía realiza a través de los recibos de agua, con fin de mejorar el servicio y el equipo de protección personal.

El Presidente del Patronato de Bomberos de Tapachula, Abel Victorio De la Cruz, dio a conocer que las aportaciones recibidas por parte del Coapatap son insuficientes para cubrir todos los gastos operativos de la estación.

Dijo que por ello buscarán que las autoridades entrantes puedan realizar el trabajo correspondiente para poder incrementar de 2 a 5 Pesos la aportación que la ciudadanía realiza a través de su recibo de agua, ya que por parte de los usuarios existe toda la disponibilidad.

Los recursos que reciben de manera mensual por parte de Coapatap son usados con responsabilidad por parte del Patronato para el pago del seguro de los elementos, combustible de las unidades de socorro, y el mantenimiento de las mismas, señaló.

Las aportaciones de los usuarios y los recursos de las colectas no alcanzan para adquirir equipo de protección nuevos, mucho menos para renovar las unidades de rescate, ya que sus costos son elevados, sostuvo; por ello sería viable que se pueda contribuir con una aportación mayor a los bomberos.

Puntualizó que los recursos que reciben se han empleado con transparencia y cada mes hacen un informe en que fueron utilizados, datos que están disponibles para la ciudadanía, pues no tienen por qué esconder ninguna información sobre el estado financiero con que opera el Heroico Cuerpo de Bomberos de Tapachula.

Afortunadamente, afirmó, existe mayor participación por parte de los empresarios en contribuir con sus aportaciones para la estación, cuyos elementos brindan atención y auxilio ante cualquier emergencia que se presenta no sólo en Tapachula, sino también en algunos municipios circunvecinos. Agencia Intermedios