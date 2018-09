Alertan a la Población a Tomar Precauciones por Mar de Fondo

* Afirma Delegado Regional de Protección Civil

Tapachula, Chiapas; 16 de Septiembre.- Autoridades recomiendan a la población a tomar precauciones y acatar las recomendaciones que se emitan por el fenómeno de mar de fondo.

Julio César Cueto Tirado, delegado regional de Protección Civil, explicó que a través de los boletines que emiten los derroteros metrológicos y Servicio Meteorológico Nacional, se había indicado sobre este fenómeno con oleajes altos de 1.5 a 2.5 metros en las costas de Chiapas y en todas las cosas nacionales.

Como Sistema Estatal de Protección Civil se han dedicado a hacer el monitoreo constante y hacer las recomendaciones a la población que no debe dar la espalda al mar cuando acudan a bañarse.

Estos oleaje son bastante fuertes y altos, hay lugares con vulnerabilidad, donde no se encuentran enrocamientos importantes, “es donde estamos trabajando y socializando la información con Capitanía de Puerto, con la Secretaría de Marina”, dijo.

Cueto Tirado reiteró el exhorto a los pobladores, a los palaperos, a los turistas para que tomen las precauciones necesarias. “Recordemos que el Océano Pacífico es un mar peligroso, situación por la que se han estado haciendo estos exhortos para evitar los incidentes que han ocurrido en otros momentos y ahorita no hay una bandera roja”. EL ORBE/Rodolfo Hernández González