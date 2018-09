Nuevas Autoridades Deberán Atender Pendientes de la Reconstrucción

Tapachula, Chiapas; 16 de Septiembre.- Las autoridades de los tres niveles de Gobierno que en breve tomarán posesión de su encargo, deberán de atenderé los pendientes de la reconstrucción de escuelas y viviendas, precisó el arzobispo de Monterrey, Nuevo León, Rogelio Cabrera López.

Entrevistado en esta ciudad, señaló “saludo respetuosamente a todos los que van a iniciar su gobierno, ya sea en los municipios, en el Estado y en el país, todos los habitantes están esperando mucho de cada uno de los que van a servir al pueblo, que bueno que tengan entusiasmo de que mejore la situación del país, pero esto tiene que ser día y noche, México necesita de buenos gobernantes”.

A quienes le toque recibir la estafeta tendrán que atender las necesidades la población, pero sobre todo el tema sensible de la reconstrucción y no escudarse en que no le tocó a él, “hay que sacar adelante los pendientes de nuestros municipios, Estados y de nuestro país”, concluyó. EL ORBE / Rodolfo Hernández González