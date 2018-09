Ofrece Obispo Atender Temas Sensibles de la Frontera Sur

* Como la Migración y Apoyo a los Jóvenes.

Tapachula, Chiapas; 16 de Septiembre.- A trabajar coordinadamente con las autoridades en el beneficio de la sociedad, así como en temas sensibles como la migración, los jóvenes y caminar junto a quienes deseen el desarrollo y bienestar de esta zona, sin importar su credo religioso, se comprometió el obispo Jaime Calderón Calderón.

En lo que fue su primera rueda de prensa con los representantes de los medios de comunicación y que, afirmó, será domingo a domingo para tocar temas importantes de la región, pero principalmente de propuestas, destacó que siempre he llevado una buena relación de comunión con los medios de comunicación, lo hizo en Zamora, Michoacán, aún siendo Obispo Auxiliar y ahora lo hace aquí en Tapachula porque valora el trabajo que prestan a la comunidad, “respeto su labor porque son instrumentos por los cuales tantas personas alcanzan la experiencia de un ser activo dentro de una comunidad globalizada por los medios de comunicación”.

Con relación a la zona fronteriza y a su porosidad, señaló que “voy conociendo, apenas me estoy ubicando, he tratado de preguntar lo más que puedo, escucho y esto me hace ser sensible a esta realidad que ustedes viven y que ahora me sumo y vivo en este lugar, vivir en este espacio fronterizo nos abre a un tema muy sensible de todos, pero me parece especialmente en los tiempos actuales de la vida de la iglesia bajo el impulso del papa Francisco que como iglesia nos toca ayudar en todo lo que podamos y esa es mi actitud como iglesia, ayudar a estos hermanos que tienen necesidad de apoyo, brindarles hasta donde nuestras fuerzas y posibilidades lo requieran, siempre en unión con todas las autoridades, cuidando la dignidad de estas personas, cuidando siempre que sean tratados y respetados en sus derechos, no nos toca juzgar su situación, pero vengo con toda esa decisión de ayudar”.

Ya Había Visitado la Zona Como Misionero.

Respecto al desplazamiento de la Iglesia Católica en esta zona y cuáles serán las estrategias para poder incorporar a las personas, explicó que hace años, cuando era adolescente, vino un mes a esta región como misionero y desde entonces pudo palpar la riqueza que tiene, “soy un creyente en Jesucristo, soy abierto siempre al diálogo y no solamente vengo yo hacer cruzada para aumentar el número de creyentes, vengo a caminar con el pueblo de Dios, necesitamos fortalecer nuestra propia identidad, pero también no porque alguien sea de una confesión diferente no nos podemos sentar a la mesa, no podemos dialogar, claro que lo podemos hacer, me ofrezco a eso, a poder caminar porque creo que en las diferencias también se va encontrando y construyendo la verdad, la verdad de Dios. Entonces me parece que es una oportunidad para entrar en esta dinámica de atender, de escuchar, de acercarme y si quien confiese una fe diferente acepta mi palabra y mi amistad, caminaremos juntos”.

Trabajará de la Mano con las Nuevas Autoridades.

Monseñor Calderón agradeció el camino que sus antecesores tuvieron de relación cercana y colaborativa con las autoridades. “Igual soy hijo de pueblo, las autoridades civiles son mis autoridades y las respeto aún en la responsabilidad que yo tengo como autoridad religiosa, pero entiendo mi papel de respeto, de colaboración, siempre de apertura, todo lo que signifique colaboración para construir, para tejer en esta realidad social que se nos ha ido desmoronando, siempre van a encontrar un colaborador que coopere en la causa de justicia social, de apoyo y esa es mi actitud y la misma de mis hermanos obispos de Chiapas que están en la misma actitud de colaboración”.

Prioritario Atender a los Jóvenes.

El Obispo señaló que los jóvenes son un tema sensible de la iglesia católica, sobre todo en expresión y en el liderazgo que tiene el papa Francisco, para lo cual ha convocado al sínodo de obispos que tiene como tema “jóvenes, discernimiento y vocación”, para lo cual acudirán a Roma representantes de cada país a la reunión que se desarrollará del 3 al 28 de Octubre.

Tema Fronterizo.

Con relación a la problemática fronteriza, principalmente en el tema migratorio y de pandillas, señaló que “es un tema delicado, complejo y creo que necesito escuchar más como para ubicarme más, allá donde vivía me parecía un problema menos complejo, ahora voy entendiendo que es mucho más complejo y que necesitamos, como iglesia y entre todos, buscar soluciones”.

Añadió que se trata de un tema que habrá que abordarlo con mucha delicadeza, “creo que tenemos que tener como mucha atención porque yo creo que por un lado toda persona que venga a nuestra tierra deberá ser bienvenida, pero también animada a vivir las leyes que vivimos aquí y que a todo mundo le debe de observar y eso creo que le corresponde a la autoridad civil, a nosotros también nos toca apoyar, para que las personas tengan una vida de respeto, porque así como nos indigna y nos molesta la actitud del vecino del norte cuando trata mal a nuestras personas, también tenemos nosotros que tener el debido cuidado de lo que suceda en esta región”. EL ORBE / Rodolfo Hernández González