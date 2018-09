Cae Cafetaleros Ante Dorados

Banorte; 17 de Septiembre.- Dorados derrotó cuatro goles por uno a Cafetaleros de Tapachula en el partido correspondiente a la Jornada 8 del ASCENSO Bancomer MX.

Vinicio Angulo fue autor de un “hat-trick” (59’, 61’, 75’) para el cuadro dirigido por Diego Maradona; Alonso Escoboza puso la cereza en el pastel al minuto 86’. Del lado chiapaneco lo hizo Sebastián Ibars (63’).

Reseña

Los Dorados de Sinaloa le daban la bienvenida a su nuevo técnico: Diego Armando Maradona. “El Pelusa” pisó por primera vez la cancha donde sus pupilos recibían a Cafetaleros de Tapachula.

Los sinaloenses con banda y un colorido en las tribunas, fueron partícipes de los primeros minutos de su equipo bajo el mando del astro argentino.

La primera mitad fue dura en mediocampo. La verdadera lucha llegaría hasta el segundo tiempo. Al 60, los Dorados lograron prender a su afición gracias a un cabezazo de Vinicio Angulo. El delantero venció a Carlos López.

Dos minutos después, el mismo Angulo fue se encontró un error en la zaga chiapaneca; Vinicio lo aprovechó y anotó el segundo. Las miradas estaban sobre el 10, y no era Diego. Era el letal colombiano de Dorados.

La fiesta sinaloense tuvo una ligera caída. Sebastián Ibars de cabeza descontó el marcador. No obstante, la noche de Angulo no pararía. El silbante decidió marcar un penal a favor de los de Culiacán. El ecuatoriano tomó el esférico y volvió a anotar. La noche era de Angulo; los tres goles a su cuenta lo confirmaban.

En la recta final, Alonso Escoboza firmó un partido redondo. El debut de Maradona al mando de Dorados fue todo un éxito. Los primeros tres puntos se quedaron en la capital sinaloense. Agencias