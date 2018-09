Exigen Frenar Unidades Piratas en la Zona Alta de Tapachula

*Deben Investigar a los Pulpos del Transporte.

Tapachula, Chiapas; 17 de Septiembre.- Debido a la apatía de las autoridades de la Secretaría de Transporte al permitir el incremento de unidades piratas que operan en la zona alta de Tapachula, ha dejado como consecuencia no sólo pérdidas económicas, sino también de vidas humanas, como las ocurridas el pasado viernes en la carretera que conduce al Ejido Zaragoza.

Y es que según los reportes testimoniales, se declaró que una unidad pirata obstaculizaba el tránsito de la unidad 03 de la Cooperativa ‘Soconusco’, hasta que al llegar a la curva del tramo conocido como “La Herradura”, provocó que la combi concesionada volcara, cuyo accidente dejó como saldo la pérdida de dos personas y varios heridos.

Ante esta situación, los presidentes de la Cooperativa “Soconusco”, Ángel Ramírez López, y el de la Cooperativa “Chicharras”, Jovita Pérez, y socios de las mismas, se manifestaron en contra de estas prácticas ilegales que ponen en riesgo la integridad física de los cientos de usuarios que a diario utilizan las unidades para trasladarse a sus comunidades o hacia Tapachula.

Dijeron que en múltiples ocasiones han exigido a la Delegación de Transporte la detención y consignación de las unidades irregulares, incluso se han firmado minutas, pero las autoridades se han mostrado complacientes al permitir que operen en total impunidad.

Pidieron al Secretario de Transporte ponga un alto a esta situación que genera un detrimento de sus patrimonios y que además se pone en riesgo la vida de los pasajeros, porque si bien cuentan con una póliza de seguro para cubrir los daños materiales, la vida de las personas es irreparable.

Las unidades de ambas cooperativas de transporte están debidamente concesionadas, cuentan con placas y con póliza de seguro, sin embargo la autoridad no protege a quienes operan con legalidad, ya que solapan que unidades irregulares trabajen sin ningún problema de ser detenidas, dijeron.

Por otra parte conductores que prestan sus servicios desde hace varios en el sistema del transporte, demandaron justicia de parte de las autoridades, ya que cada vez que se dan concesionamientos, los únicos beneficiados son los pulpos del transporte, lo que les permite incrementar sus flotillas de taxis y combis, mientras que al sufrido chofer nunca lo toman encuentra.

Ellos -los pulpos-, señalan los afectados, como no trabajan, rentan las placas, o bien contratan mas choferes a quienes les cobran altísimas cuotas, no les dan las prestatciones de ley como Seguro Social, aguinaldos, viviendas y otras a que todo trabajadores tienen derecho.

Si la autoridad fuera justa, no existiría el pirataje, ni tantos accidentes, ya que no le dan otra alternativa al verdadero chofer, que toda su vida están al servicio de los mentados pulpos, que entre más tienen, más quieren. Agencia Intermedios