Maestros Exigen Cese de Supervisora en Tuzantán

*La Acusan de Diversas Irregularidades.

Huixtla, Chiapas; 18 de Septiembre.- Maestros pertenecientes a la Delegación DII-94, de la Sección 40 del SNTE, y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), de la zona 051, con oficinas en el ejido Xochiltepec, dieron a conocer por conducto del profesor Fernando Flores, que acordaron solicitar ante la Secretaría de Educación, la remoción de la supervisora Inés Ríos Verduzco, debido al maltrato y otros factores que la misma Secretaría conoce muy bien.

A pesar de presentar pruebas de lo dicho, no ha cedido a la petición de destituirla del cargo, ha habido cerrazón, y ya ha tomado las oficinas, pero no hay una respuesta contundente que favorezca a la petición de los maestros, quienes pidieron en su momento que se dieran todas la facilidades para que fuera supervisor encargado el profesor Hipólito de la Cruz Cortez, pues de las 25 escuelas que corresponde a esa Supervisión, solamente una escuela labora con ella y el resto están bajo la administración del maestro Hipólito, esto hace suponer que Ríos Verduzco ya no tiene ninguna injerencia en la Zona Escolar, con sede en el ejido Xochiltepec, del municipio de Tuzantán.

Ante la negativa de la Secretaría de Educación de atender las demandas de los docentes de telesecundarias, por acuerdo han establecido que bloquearán en forma definitiva la carretera Costera a la altura de la Cruz de Oro, Huixtla-Tapachula a partir de las 8:00 de la mañana, para ver si de esta forma por fin toman cartas en el asunto. EL ORBE/Luis Javier Ramos