Normalistas de la ENLEF Bloquearon Accesos a la Presidencia municipal

Exigen el pago de becas y rehabilitación del plantel

Tapachula, Chiapas; 18 de Septiembre.- Para exigir el pago de becas y mantenimiento a las instalaciones de la Escuela Normal de Licenciatura en Educación Física (ENLEF), tomaron durante varias horas las instalaciones de la Presidencia Municipal, donde además realizaron pintas.

En representación de los estudiantes, Alberto López, señaló que la medida fue adoptada con el objetivo que las autoridades educativas abran una mesa de diálogo, “como escuela normal tenemos problemáticas que no se nos han cumplido y nos están dando largas, actualmente hay una comisión en Tuxtla Gutiérrez de compañeros y no los han atendido”.

Aunque no dijo el número de beneficiarios, destacó que ya se firmaron varios acuerdos para la entrega de becas, pero hasta la fecha no ha habido ninguna respuesta positiva, situación que los llevó a realizar la manifestación.

El objetivo de bloquear los accesos a la alcaldía fue como una medida de presión, porque de lo contrario no les darán la atención, dijo.

Respecto al por qué se cubrieron rostro, argumentó que es por cuestiones de seguridad, para evitar las represalias, aunque en un principio provocó alarma entre la población. “Ahorita pasa cualquier persona y nos graban, todo es más por la seguridad de los compañeros”.

Finalmente una comisión fue atendida en la Secretaría del Ayuntamiento Municipal, por Carlos Esquipulas Juárez Mejía, titular de la misma; Ulises Gordillo Mendoza, delegado de Gobierno en esta ciudad; Humberto Fajardo Gamboa, subjefe de Planeación de Educación Federalizada; Herminia Wong Villarreal, representante de la Coordinación Regional de Educación Estatal, donde agendaron una reunión para este miércoles 19 de Septiembre, a las 12:00 horas, en la Secretaría de Educación en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, donde estará un comitiva de 10 estudiantes normalistas. EL ORBE / Rodolfo Hernández González