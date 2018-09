Lenta la Reconstrucción de la Carretera “Ruta del Café”

*Reconoce el Superintendente Martín Ruiz Redondo.

Tapachula, Chiapas; 19 de septiembre.- La carretera que conduce a las comunidades de la zona media alta y alta de Tapachula, mejor conocida como la “Ruta del Café” permanece intransitable, ya que a pesar de que constructoras trabajan en la rehabilitación de la vía, los trabajos avanzan demasiado lento.

Comuneros dieron a conocer que, tras varios años de gestiones se logró aterrizar un recurso federal para rehabilitar la única vía de comunicación que conduce a la zona cafetalera, cuyos trabajos están a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, y desde hace varios días comenzaron a operar constructoras, sin embargo la rehabilitación no ha tenido ningún avance.

Señalaron que es lamentablemente el tortuguismo con el que se ejecutan los trabajos, porque durante la época de lluvia, la carretera se convierte en un verdadero peligro para los automovilistas, debido a la gran cantidad de baches.

Por su parte, el Superintendente de la obra, Martin Ruiz Redondo, afirmó que la obra se ejecuta con un recurso federal y los trabajos consisten en el bacheo general de la carpeta asfáltica en un tramo de 25 kilómetros, así como la limpieza de las cunetas.

Dijo que los trabajos avanzan de manera lenta, ya que se han dedicado primero a retirar todos los cúmulos de tierra que hay a la orilla de la carretera que han sido provocados por la precipitaciones fuertes que se registran en la zona, ya que si no se realiza el bacheo no aguantará por la gran cantidad de agua que escurre de los barrancos.

Finalmente mencionó que se espera que los trabajos de rehabilitación de la Ruta del Café queden concluidos en un periodo de tres meses, por lo que pidió a los comuneros y conductores a tener paciencia cuando se detenga el trabajo, ya que al final de cuentas es por la seguridad de las personas que a transitan por esta importante vía. Agencia Intermedios