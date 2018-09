Mediante Acuerdos Suspenden Bloqueos Maestros en la Costera

Huixtla, Chiapas; 19 de septiembre.- Alrededor de unos 200 maestros y padres de familia, desde las 9 de la mañana, se comenzaron a concentrar en las oficinas de la delegación DII-94, de la zona escolar 0751, adheridos a la sección 40 del magisterio en el nivel telesecundarias, encabezados por el secretario General, Fernando Flores López, toda vez que pretendían llevar a cabo un bloqueo en la Carretera Costera, a la altura de la comunidad Cruz de Oro en el municipio de Tuzantán.

Esto en protesta contra la supervisora Inés Ríos Verdusco, toda vez que señalaron que desde el inicio del año, comenzó a surgir una serie de irregularidades cometidas por dicha mentora, por lo que se pronunciaron maestros de alrededor de 50 escuelas.

A raíz del conflicto, los maestros nombraron al profesor Hipólito García de León, sin embargo la Secretaría de Educación se negaba a oficializarlo, teniendo injerencias todavía la supervisora, y al no ser escuchados, decidieron bloquear la Carretera Costera como medida de protesta; sin embargo al momento que llegaron para llevar a cabo dicha acción ya se encontraba un despliegue de policías estatales y federales.

Así mismo, arribó al lugar el delegado de gobierno con sede en Huixtla, Juan Carlos Domínguez Antonio, quien fue el enlace con el Sub Secretario Zona Soconusco, Jesús González Armendáriz, llegando a un acuerdo a través de la Secretaría de Educación Pública para atender sus demandas.

Establecen que este jueves se reunirán en la Secretaría de Educación Pública en Tuxtla Gutiérrez, con el sub secretario Sergio García de León, para que reconozca al profesor Hipólito García de León, como supervisor y sea removida la Maestra Inés Ríos Verdusco. Ante estos acuerdos, los maestros suspendieron el bloqueo. EL ORBE/Luis Javier Ramos