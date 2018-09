Muere 15ª Víctima del Dengue Reportan 2 mil Personas Infectadas

*En la Entidad Chiapaneca.

Tapachula, Chiapas; 20 de Septiembre.- La Secretaría de Salud del nivel federal confirmó en la tarde de este jueves el deceso de la quinceava víctima del Dengue, once de ellos en Chiapas, que se mantiene en primer lugar nacional en infectados por el virus, y en la misma posición en defunciones por esa enfermedad en lo que va del 2018.

De acuerdo a la dependencia, hasta la Semana Epidemiológica No. 37, hay confirmados con pruebas de laboratorio a 4 mil 578 casos confirmados, pero otros 32 mil 744 presentan los síntomas y están en calidad de probables infectados por alguno de los cuatro serotipos de las tres clases de Dengue que se conocen.

El 86 por ciento de esos casos confirmados corresponden a Chiapas (2 mil 62), Veracruz (807), Jalisco (626), San Luis Potosí (229) y Nuevo León (212).

En el caso de los 15 decesos por Dengue, Chiapas tiene 11; Michoacán uno; Tamaulipas uno; Oaxaca uno; y otro más en Nayarit.

En el caso específico de Chiapas, de Enero al 20 de Septiembre pero del año pasado, se habían contabilizado 837 casos confirmados de personas afectadas. Por lo tanto, en el 2018 hay un incremento de alrededor de 150 por ciento.

Mientras que en los decesos también hay un aumento, ya que en ese periodo del año pasado iban 7 casos, contra los once del actual.

Incluso, en todo el 2017 hubo 10 muertos a causa de dicha enfermedad en Chiapas, es decir, en ocho meses y medio del 2018, ya se rebasó a lo ocurrido en todo el año anterior.

En torno a los tipos de Dengue en los pacientes confirmados en Chiapas, se informó que 458 son del tipo no grave (DNG); mil 340 con signos de alarma (DCSA) y 264 graves (DG).

Cabe mencionar que Chiapas es la única entidad en el país, de acuerdo a ese reporte federal, que ya presenta los cuatro serotipos.

Según trabajadores de la Secretaría de Salud Estatal, en Chiapas desde hace varios meses fueron suspendidas las tareas de fumigación en contra del mosco transmisor del Dengue, el Zika y Chikungunya, además de la abatización y el descacharramiento.

Aún cuando dijeron desconocer las causas, presumen que pudiera estar relacionado con la falta de presupuesto en la dependencia o que esos recursos se hayan canalizado a otras prioridades.

Sin embargo, dejaron en claro que por muchos años han sido los ayuntamientos los que absorben los gastos de gasolina en las unidades que se utilizan para las fumigaciones, como parte de las acciones bipartitas, pero que también desde hace varios meses dejaron de aportar esos recursos, con el argumento de que están en bancarrota.

En realidad se desconoce oficialmente qué fue lo que pasó, aunque sea cual fuere la respuesta, y no justifica que la población se esté muriendo de una enfermedad controlable por la omisión de algún funcionario. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello