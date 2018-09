Maras se Infiltran o Sirven al Comercio Informal

Jorge Gutiérrez Franco, el declarante.

* En la Zona Centro y de Ahí se Dispersan a las Colonias.

Tapachula, Chiapas; 21 de Septiembre.- “Hemos estado insistiendo que debe realizarse una verdadera coordinación entre las autoridades de los tres niveles de gobierno, toda vez que no deben de estar solamente en el centro de la ciudad, sino también en las colonias, porque ciertamente los delincuentes llegan a cometer el delito al centro, pero no viven ahí y es en las colonias donde están esas células que en un momento dado se reproducen y causan problemas a los ciudadanos”, afirmó Jorge Gutiérrez Franco, presidente del Comité de Consulta y Participación Ciudadana en Materia de Seguridad Pública y Prevención del Delito (Cocoparci)

Recordó que la problemática de los maras se vivió en los años 2003 y 2004, que fue cuando causaron muchos problemas en toda Centroamérica y se vinieron a esta región del Soconusco donde también ocasionaron un sinnúmero de situaciones difíciles, tanto, que interrumpieron el desfile del 16 de Septiembre de aquel entonces.

El también Coordinador de las Mesas de Seguridad y Justicia México SOS, dijo que en este momento esas personas se están infiltrando en distintos lugares, principalmente en el comercio informal, por lo que se hace necesario una mayor vigilancia y un control para evitar para que, en un momento dado, ocasionen mayores problemas en la población.

“En cuanto a la migración, debemos considerar que viene mucha gente a pasear, a realizar sus compras, son bienvenidos, lo mismo que las trabajadoras domésticas, hay quienes vienen a los ranchos, a las fincas cafetaleras y bananeras, son bien recibidos, pero lamentablemente vienen otros a ocasionar problemas, de ahí que urge mayor vigilancia y un mayor control, y evitar que las autoridades que están encargadas de darles asilo y protección no estén haciendo un verdadero estudio para que no se infiltren y causen problemas en la región”, manifestó. EL ORBE/Rodolfo Hernández González