No Deben ser Liberados Vándalos Detenidos en El Alazán

* Expresan Habitantes.

Tapachula, Chiapas; 21 de Septiembre.- “Exigimos a las autoridades no dejen salir a los 8 detenidos del pasado jueves quienes han cometido extorsiones a las familias del predio ‘El Alazán’ y de la colonia ’18 de Octubre’”, dijeron habitantes inconformes.

Las personas que llegaron a las oficinas de Distrito fueron atendidas por la Subdirección de Delitos Graves, donde informaron que es importante que los 8 detenidos no salgan de la cárcel, debido a que han cometido varios delitos e intimidado a los habitantes de ese sector.

“Señores, ustedes que son autoridades hagan algo para que las personas detenidas no salgan, se dicen integrantes de la B18, entre ellos 6 centroamericanos”; los inconformes están seguros que todos vienen huyendo de su país, “porque son malos, no vienen a trabajar, sólo a delinquir”, dijo una habitante de la colonia El Alazán.

La representante de la Subdirección de Delitos Graves comentó que si los detenidos han cometido algún delito, serán juzgados conforme a derecho.

Mesa de Redacción