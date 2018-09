Disminuye Afluencia de Pasajeros en Terminal de Corto Recorrido

* Debido a la Ola Delictiva.

Tapachula, Chiapas; 22 de Septiembre.- Como consecuencia de la alta ola delictiva que impera en el sector de la 10ª y 12ª Avenida Norte, de la 3ª a la 9ª Calle Poniente, ha disminuido drásticamente la afluencia de pasajeros hacia la Terminal de Corto Recorrido, se informó.

Directivos de las diversas líneas que comunican con los municipios de la región, entre ellos Carlos “N”, señalaron que es preocupante esta problemática por la que atraviesan.

Esta situación se ha originado desde hace varios meses y a pesar de ello las autoridades no han implementado operativos con el objetivo de combatir este flagelo, dijo.

Los pasajeros se han ahuyentado porque han sido víctimas de asaltos y robo de sus pertenencias, entre ellas alhajas, celulares, dinero, así como sus documentos.

No se explican por qué la autoridad desatiende la seguridad en pleno primer cuadro de la ciudad, sostuvo, por lo que reiteró su llamado al titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal para que implemente acciones de vigilancia.

Los pasajeros después de las 6 de la tarde ya no caminan hacia la terminal por temor a ser víctimas de la delincuencia y son pocos los que se atreven, porque al incrementarse el número de usuarios en otras líneas se satura el servicio y les cuesta más viajar a su destino. EL ORBE / Rodolfo Hernández González