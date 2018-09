Pierden Cafetaleros 1-0 Ante Mineros

* Se Encuentra Último en la Tabla General

Tapachula, Chiapas.- Con gol de último minuto a través de Roberto Nurse, Mineros de Zacatecas terminó derrotando con la mínima de 1-0 a Cafetaleros de Tapachula, en el estadio olímpico “Manuel Velasco Coello”, dentro de la jornada 9 de la Liga de Ascenso MX.

El equipo de casa no merecía perder de esa forma puesto que durante todo el partido disputó férreamente el balón a los zacatecanos, pero no cabe duda que la fortuna no estuvo de su parte y el equipo dirigido por Diego de la Torre tendrá que seguir batallando en lo que resta de este torneo.

Cafetaleros, que no ha podido sumar una sola victoria, desde el arranque de este duelo inició con todo buscando la manera de lacerar el arco del conjunto visitante desde los primeros minutos de juego.

El cuadro tapachulteco le puso mucha voluntad y gracias a ello mantuvo la posesión del balón, llegando por ambas bandas y también por el centro.

La escuadra de Mineros no se dejó intimidar y estuvo a punto de conseguir el gol cuando en una jugada comprometida, Bruno Tiago cometió falta dentro del área en el minuto 18. El árbitro no dudó en marcar el penal, el cual fue ejecutado tres minutos después por Roberto Nurse, pero su disparo fue atajado por el portero Carlos López, para mantener el 0-0 en el marcador.

Ambos equipos mostraron cosas interesantes. Mineros acechó otra vez en el minuto 28 en una jugada de Nurse y Almeida, pero el cancerbero tapachulteco opacó el peligro.

En la segunda mitad, Cafetaleros se fue al abordaje. En el minuto 59 de tiempo corrido tuvo dos llegadas, pero el portero Sebastián Fassi logró controlar en ambas ocasiones.

El equipo zacatecano reaccionó y controló el balón para llegar a la portería de Cafetaleros, pero sin dirección en sus disparos o en otras, con el portero local atajando, como en el minuto 66 a disparo de Nurse.

Las acciones continuaron de un lado y otro, y cuando todo parecía que quedaría en empate, vino esa jugada del tiro de esquina y el cabezazo de Nurse para la única anotación del partido.

El siguiente juego de Cafetaleros será de visita ante Pachuca, dentro de los Octavos de Final de la Copa MX.

La alineación de Cafetaleros fue: Carlos López, Hugo Rodríguez, Oliver Ortiz, Félix Araujo, Rolando González, Fabio Vázquez, Bruno Costa, Oscar Sánchez, Brayan Villalobos, Christian Bermúdez y Adrián Marín.

Por Mineros: Sebastián Fassi, Oscar Torres, Oscar Suárez, Sergio Flores, José Ramírez, Simón Almeida, Francisco Santillán, Francisco Rivera, Luis Hernández, José Mercado y Roberto Nurse.

El arbitraje corrió a cargo de Brian Omar González y estuvo apoyado en las bandas por Marco Antonio Bisguerra y Ángel Francisco Hernández. EL ORBE/Nelson Bautista