Docentes y Administrativos del ITT Realizan Protesta de Brazos Caídos

* Por Irregularidades Dentro de la Institución

Tapachula, Chiapas; 23 de Septiembre.- El día de ayer docentes y administrativos del Instituto Tecnológico de Tapachula se unieron al paro nacional de brazos caídos por las irregularidades del Director General del Tecnológico Nacional de México, Mtro. Manuel Quintero Quintero.

La suspensión de todas las actividades académicas y administrativas obedece a la falta de atención la Dirección General a más de 2 mil casos de prestaciones y salarios con hasta tres años de rezago y los problemas sin solución por conflictos en más de 20 planteles del sistema entre otros pendientes.

Para los días 1 y 2 de Octubre habrá otro paro de brazos caídos por 48 horas al no haber ninguna respuesta a estos conflictos, no es común que los Tecnológicos lleven a cabo paro de actividades ya que su tarea cotidiana es la atención de los estudiantes, pero ante la negativa de ser atendidas sus demandas, académicos y trabajadores administrativos decidieron llevar a cabo un paro de 24 horas, incluso, la afectación puede ir más allá debido a que en caso de no haber al menos una propuesta de instalar una mesa de diálogo para analizar las exigencias de los trabajadores, el lunes 1 y 2 de Octubre la paralización de actividades sería de 48 horas y de no sentarse las bases para la resolución, para el lunes 8 de Octubre podría estallar un paro indefinido en los 124 Tecnológicos a nivel nacional.

El punto más grave es que la Auditoría Superior de la Federación (ASF), ha hecho señalamientos de malos manejos en varios planteles, pero esas observaciones no han sido subsanadas, pues de 13 mil millones de Pesos que la Federación ha entregado en global a los Tecnológicos, sólo se ha comprobado un dos por ciento, es decir, 340 millones de Pesos se saben en dónde están, mientras que del resto del dinero se desconoce su paradero, por lo que la ASF dio 30 días para subsanar las observaciones pero estas ya terminaron y la mayoría de los planteles no han podido comprobar el destino de los recursos.

Entre las demandas que han expresado los más de 38 mil trabajadores tanto docentes como administrativos, es que muchos no han recibido pagos de primas de antigüedad.

Otra de sus molestias es la entrega de plazas en forma directa, no por méritos o por concurso, “se entregan a recomendados y hasta de manera directa a familiares de los Directores en turno, cuando hay docentes que tienen los méritos necesarios pero no son tomados en cuenta”. EL ORBE/Raymundo Grajales