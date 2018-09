Se Desploman los Precios Internacionales del Café

* Productores Solicitan que el Gobierno Imponga el Precio

Tapachula, Chiapas; 24 de Septiembre.- El café en México se rige en sus precios de acuerdo a la Bolsas de Valores de Nueva York y de Londres, en este sentido, se anunció que para esta cosecha se desplomará el precio del aromático grano considerablemente, afectando severamente las posibilidades económicas de los productores de las variedades Robusta y Arábigo.

El Presidente de Santa Rosario del Campo Triple S, Isaí García Trujillo, indicó que en estos momentos en Chiapas, la producción de café se encuentra en la fase de recolección de frutos maduros para los arábigos, y en el café robusta en el proceso de iniciar el corte 2018-2019; sin embargo, se ha notificado que se espera una reducción considerable en los precios de comercialización.

Aunque no se sabe la cifra de pago para el café en esta cosecha, se podría parecer lo que ha ocurrido en años anteriores, donde hace tres cosechas, los arábigos tenían un costo de comercialización de hasta 200 Dólares por quintal, sin embargo una cosecha después, esta cifra se redujo un 25 por ciento, por lo que para este año, podría presentarse un desbalance similar.

Ante este panorama, mencionó, los productores deberán trabajar de manera organizada, como solicitar en conjunto que el Gobierno imponga el precio del café y no depender de las Bolsas de Valores; que no se politice el cultivo, y que se apoye a los productores de café organizados y no organizados, para que a través de una ventanilla se gestione el pago económico de la cantidad que operó el campesino en las labores culturales, para continuar con el cultivo.

García Trujillo pronosticó que si no se atiende de manera eficiente al sector, será muy difícil que haya una próxima cosecha porque los campesinos no podrán invertir en sus parcelas, y tendrán que salir a las calles; por lo que creyó necesario que el Gobierno estimule al productor sobre el trabajo que realiza en las unidades de producción.

La venta del café va en aumento a nivel mundial, pero es indispensable que el productor vea reflejado en sus bolsillos, el esfuerzo que hace todos los días para llevar el sustento a sus familias, porque de nada sirve producir sin obtener ganancias. Agencia Intermedios