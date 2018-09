Cruz Roja Tapachula Sin Recibir Apoyos de Ayuntamientos del Soconusco

Tapachula, Chiapas; 25 de Septiembre.- A pesar de que el personal de socorro de la Cruz Roja Mexicana brinda auxilio a la población que sufre accidentes en la región Soconusco, las autoridades municipales se muestran apáticas en brindar aportaciones económicas a la benemérita, pero sí exigen mucho a la institución, afirmó el Presidente del Consejo Directivo, Jorge Gutiérrez Franco.

La Cruz Roja, de manera gratuita brinda atención de primeros auxilios a las personas que sufren accidentes en los municipios circunvecinos, incluso participan en actividades de los ayuntamientos, sin embargo no reciben ni un centavo por parte de los Alcaldes.

Aún cuando se realizan las colectas nacionales, el apoyo de los Alcaldes e incluso de la población es muy raquítico, tal como sucedió en la pasada, donde a pesar del boteo del personal apenas y se alcanzó la cantidad de 32 mil Pesos, cifra que no alcanza ni para el combustible de las unidades en un mes, dijo.

“La Cruz Roja Tapachula no tiene ningún tipo de apoyo de los Presidentes a pesar de que les brindamos auxilio a municipios como Huehuetán, Tuxtla Chico, Cacahoatán, Metapa, Suchiate, entre otros, siempre el personal está presto para atender las emergencias, pero ellos no están cuando requerimos de su contribución” sostuvo.

Tan sólo para la operatividad de la benemérita se requiere de 500 mil Pesos mensuales, dijo, por ello es importante que los Ayuntamientos y la población aporte de manera económica con la institución de socorro.

Finalmente, hizo el exhorto a los Alcaldes que entrarán en funciones el próximo 1 de Octubre para que consideren el apoyo a la Cruz Roja, ya que el personal de socorro siempre estará disponible en brindar el auxilio a la población del Soconusco cuando se presente una emergencia. Agencia Intermedios