Otra Vez Perdió Cafetaleros Queda Fuera de la Copa MX

Estadio Hidalgo; 25 de Septiembre.- Pachuca consiguió su boleto a la siguiente fase, al vencer por marcador de tres por cero a Tapachula en los Octavos de Final de la COPA MX. Los Tuzos esperan al ganador entre Tigres y Puebla.

El Partido:

Los Tuzos abrieron el marcador, muy temprano en el partido. En tiro de esquina Christian Giménez mandó centro a corazón del área, el refuerzo para esta temporada, José Ulloa, desvió la trayectoria de la redonda, al minuto 6 puso el primero en el marcador.

Pachuca no dejó de ser más ofensivo, tiro tras tiro a portería conseguían la táctica fija desde la esquina. Al 16’ de tiempo corrido, la defensa de Cafetaleros erró la salida en los linderos del área, José Ulloa, robó el balón y a primer poste puso el segundo tanto del encuentro.

El árbitro central marcó penal a favor de los locales, ‘Chaco’ Giménez desde los once pasos, estrelló su tiro en el poste izquierdo del arquero Luis Ojeda de Tapachula, los hidalguenses no lograron ampliar la ventaja en la pizarra.

A pesar del penal errado, la gente no dejó de apoyar al ‘10’ de Tuzos, los locales no dejaron de ser ofensivos. Cinco minutos después el árbitro volvió a pitar la pena máxima a favor de Pachuca; el argentino José Ulloa acertó el tiro, puso el tercero en su cuenta y el tres por cero para Pachuca.

Al 44’ Christian Giménez desde fuera del área le pegó con potencia a la redonda, la cual hizo cimbrar el larguero. Los de la ‘Bella Airosa’ se fueron al descanso con la ventaja.

En la segunda mitad los dirigidos por Diego De La Torre equilibraron el encuentro, poco pudieron hacer al frente, los Tuzos dejaron de ser tan insistentes al ataque, tenían la victoria asegurada.

Pocos fueron los destellos en estos 45 minutos, Tapachula intentó, no encontró la vía del gol, Pako Ayestarán realizó los movimientos para darle frescura al ataque de los locales.

El encuentro culminó con el 3-0 a favor de los de Hidalgo, los Tuzos están en la siguiente fase y esperarán al ganador entre Tigres y Puebla para medirse en los Cuartos de Final. Cafetaleros está eliminado del certamen. Agencias