Preocupante el Índice de Abusos en Contra de Mujeres en la Región

Elsa Simón, la declarante.

* Ante Vulnerabilidad de la Zona Fronteriza.

Tapachula, Chiapas; 25 de Septiembre.- En promedio a diario se comete una violación sexual en agravio de niñas, adolescentes y jóvenes, situación que es alarmante, como resultado de la vulnerabilidad que existe en esta región del Soconusco y en la zona fronteriza con Guatemala, informó Elsa Simón Ortega, fundadora y representante legal de la Asociación Civil Por la Superación de la Mujer.

Dijo que también están los casos que no son denunciados por las víctimas por desconocimiento, lo cual representa un problema bastante grave, y para tratar de crear una cultura del respeto hacia la mujer, de manera permanente llevan a cabo talleres de información tanto en instituciones educativas como en las diversas comunidades.

Lamentó que personal de la Secretaría de Salud, por negligencia no aplica los preceptos que emanan de la Norma Oficial Mexicana 046 y pone en peligro la vida de las víctimas de agresión sexual.

“Una persona que desafortunadamente ha sufrido una violación sexual, se le debe de atender dentro de las primeras 72 horas que se cometió el delito, porque se le debe dar un tratamiento que está avalado en la NOM-046, y corresponde al Sector Salud brindar esa atención oportuna, a dónde debe acudir o ser llevada la víctima y con ello proporcionarle un tratamiento para evitarle un embarazo no deseado, contagio de VIH, Papiloma Humano, Sífilis, Hepatitis B, entre otros padecimientos”, precisó.

En el tema de procuración de justicia, dijo que desde que tienen la Mesa Interinstitucional de Violencia de Género coordinada por ella, tienen grupos de trabajo con el hospital, con el DIF, con Seguridad Pública, así como con Fiscales y Ministerios Públicos que atienden los casos.

“No tenemos problemas en cuanto a la procuración de justicia, porque ya estamos coordinados, en el hospital sí se dan problemas, pero como estamos en grupos de trabajo, también detectamos las negligencias, hemos hechos quejas en Derechos Humanos y las vamos a seguir haciendo, porque quienes están encargados de procurar la salud, deben de saber que existe esa Norma Oficial y existen los protocolos de atención”, añadió.

Dicen que no hay recursos, que no hay dinero y por tanto no se hacen las prevenciones y tampoco se lleva más allá, afirmó, “nosotros hacemos talleres, vamos a las escuelas con la finalidad de buscar que la gente esté enterada que esos casos de violación no pueden ni deben quedar impunes, lo que también nos ha permitido contar con estadísticas, y a la fecha se atiende un caso de violación por día en promedio. Todavía nos pega mucho en las niñas, las adolescentes, que son victimizadas en su propia casa y por sus familiares muy cercanos”.

Para estos ilícitos tiene mucho que ver el entorno, lamentó, hay lugares donde no hay separación de donde viven, cómo duermen, cómo te aseas, eso también es una agravante, la condición social en que viven las personas, pero también es una agravante que el hombre todavía no toma conciencia sobre el respeto a una niña, a una adolescente, a una mujer, incluso, pero deben saber que sí hay alguien que denuncie irán a la cárcel, se están ejecutando las órdenes de aprehensión en contra de los agresores sexuales.

La representan del organismo gubernamental manifestó que hay jaloneo en lo que se refiere a la atención médica, porque todavía le cuesta a los médicos aceptar que deben atender y es parte del trabajo que deben hacer, pero como mesa interinstitucional están presentando quejas en Derechos Humanos y quejas por omisión como servidores públicos, si es necesario que tienen que perder la cédula profesional, que la pierdan, pero tienen que atender a la víctima, explicó. EL ORBE / Rodolfo Hernández González