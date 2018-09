Protestan Empleados del Ayuntamiento de Motozintla Contra el Edil Víctor Lavalle

* Les Deben Cuatro Meses de Salario.

Motozintla, Chiapas; 26 de Septiembre.- Debido al abandono en el que se encuentra el ayuntamiento de esta localidad, sesenta empleados realizaron una protesta afuera de la Casa de la Cultura donde funciona la Presidencia Municipal tras haber sido quemada por la población hace varios años, mientras que en Cacahoatán los policías cumplieron el tercer día de protesta de brazos caídos.

También denunciaron que a todos los trabajadores se les adeuda el aguinaldo proporcional, mientras que a otros les deben de cuatro a cinco meses de salarios, la preocupación es porque el alcalde Víctor Lavalle Cuevas ya no se presenta a laborar.

Durante la manifestación pacífica, en la que pegaron carteles que hacen referencia a la falta de pagos salariales, señalaron que “no tenemos respuesta del presidente municipal Víctor Lavalle Cuevas ni de su tesorero municipal Jorge Antonio García Alegría, no quieren dar la cara, no tenemos respuesta de las autoridades”.

Coincidieron los trabajadores que falta pagar la quincena que va terminar y que la encargada de recursos humanos les decía que no había dinero, hasta que se fueron acumulando las quincenas.

Indicaron que hay casos de trabajadores que fueron despedidos injustificadamente, pero no firmaron su renuncia, solo los sacaron de la lista de personal, manifestando que están peleando algo justo.

Pidieron se investigue el destino que tuvieron los recursos que ingresaron por concepto de la feria patronal, cada metro cuadrado lo vendieron en alrededor de 500 pesos.

Los agentes policiacos de Cacahoatán dieron a conocer que no hay respuesta del alcalde Carlos Enrique Álvarez Morales, quien no se ha acercado a buscar el diálogo e indicaron que continuarán en su protesta hasta que les paguen. EL ORBE / Rodolfo Hernández González