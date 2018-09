Usuarios Protestaron en Instalaciones de la CFE

* No les Cambian Medidores Quemados ni Postes Rotos.

Tapachula, Chiapas, 26 de Septiembre.- Inconformes porque la Comisión Federal de Electricidad (CFE) desatiende los acuerdos plasmados en dos minutas de trabajo, usuarios de los municipios de Huixtla, Mazatán y Tapachula, se vieron obligados a protestar en las instalaciones ubicadas en el Libramiento Sur.

El dirigente de la CIOAC “José Dolores López Domínguez”, Eduardo Vázquez Méndez, destacó que acudieron a solicitar la reinstalación de servicios, reparación de postes y cables, así como el cambio de transformadores quemados desde hace tiempo.

Dijo que en su momento hicieron llegar los reportes a esa empresa y en diversas reuniones agendaron fechas de visita a las comunidades para revisar los desperfectos, pero simplemente no llegaron y los usuarios se quedaron esperando, lo que ha generado mayor inconformidad.

Añadió que el tema de los altos cobros en el consumo de energía se le ha dado seguimiento, sin embargo, el tema de la distribución no se ha atendido.

La CIOAC realizó un censo de las anomalías en las comunidades para tener un diagnóstico, con la finalidad que la CFE les diera una respuesta, pero a esa empresa parece no importarles la problemática que provoca el pésimo servicio que brindan.

Vázquez Méndez añadió que el superintendente les ha informado que no tiene nada de esa información, tampoco están los expedientes técnicos, por lo que exigió una explicación y que les den pronta solución.

Hasta las 13:40 horas una comisión fue atendida por Ulises Gordillo Mendoza, delegado de Gobierno Región X Soconusco y Salomón García García, representante de la CFE, en la cual acordaron que a partir de este mismo miércoles darían inicio a las gestiones para el cambio de transformadores y postes que se encuentran en mal estado en las diferentes comunidades adheridas a la CIOAC “José Dolores López Domínguez”, así como efectuar la revisión del cableado y poda de árboles que pegan con los cables de alta tensión.

Finalmente, acordaron realizar una reunión de evaluación para el día 5 de octubre en las instalaciones de la CFE. EL ORBE / Rodolfo Hernández González