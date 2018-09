SCT Incumple con la Rehabilitación de Caminos en la Zona Alta de Tapachula

* Denuncian Habitantes de Diversas Comunidades.

Tapachula, Chiapas; 27 de Septiembre.- A través de un recurso federal que comuneros lograron gestionar, las autoridades se comprometieron a rehabilitar 25 caminos sacacosechas en la zona alta de Tapachula, trabajos que fueron asignados a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, sin embargo, la dependencia ha incumplido con las obras.

El Presidente de la Sociedad Alternativa Rural, Jorge Velázquez Marcelín, afirmó que se había solicitado la rehabilitación completa de dichos caminos que de terracería, pero una vez asignados a la SCT, esta dependencia anunció que reconstruiría únicamente las partes más difíciles y los demás tramos solo se revestirían con material pétreo.

Existe inconformidad de los comuneros porque esperaban que los caminos fueran reparados en su totalidad y no sólo por partes, afirmó, pues por años han luchado por mejorar sus vías de comunicación, porque es la manera como pueden trasladar sus productos o sus enfermos.

Señaló que la mayoría de los caminos que salieron beneficiados son de difícil acceso y si no se rehabilitan de manera completa, los problemas para transitar continuarán como hasta ahora, principalmente en temporada de lluvias, donde el escurrimiento del agua provoca derrumbes que deja incomunicadas a las comunidades.

De los 25 caminos que salieron beneficiados, detalló, sólo se realizan trabajos en los tramos de Fracción Mexiquito, Zaragozita, y cantones Zapopan, Hermosillo y San Felipe, porque a pesar de que ya fueron asignadas la constructoras que estarán a cargo de los trabajos, están no se presentan a trabajar.

Hubieron empresas que solamente llegaron a iniciar los trabajos y dejaron la maquinaría en el lugar, por lo que exigen a la SCT que agilice los trabajos y que se concluya la rehabilitación de los caminos, tal y como están contemplados, manifestó.

Puntualizó que existe el temor de los comuneros de que los trabajos autorizados queden inconclusos porque los gobiernos están próximos a concluir, por ello exigen a la SCT a que agilice la rehabilitación de los caminos sacacosechas, de lo contrario los habitantes bajarán a manifestarse, porque no están dispuestos a seguir en la marginación y el abandono de las autoridades. Agencia Intermedios