Se Organizan Camioneros de la CTM Para ser Tomados en Cuenta en Obras de la Región

Tapachula, Chiapas; 28 de Septiembre.- Transportistas organizados adheridos a la Confederación de Trabajadores de México (CTM), buscan defender el trabajo para su gremio en las diferentes obras que se realizan en esta región de Chiapas, ya que -como han dado a conocer otros grupos de transportistas- empresas foráneas pretenden desplazarlos.

Juan Carlos Flores Flores, secretario general del Sindicato Nacional Revolucionario del Transporte CTM, informó, “como se sabe viene una Zona Económica Especial en Chiapas, Tabasco y Campeche, pero habrá empresas que vienen de otros Estados con su propio equipo de transporte tipo volteo y con ello desplazan a la gente de la región, por lo que el motivo de nuestra presencia es apoyar que trabaje la gente de la región, no puede ser que haya un detonante económico por mucho tiempo esperado y hoy que se da esta oportunidad los desplazan, eso es lo que no queremos”.

Entrevistado en esta ciudad explicó que actualmente se está dando la pelea porque aquí ya hay unos precios por acarreo estipulados, “pero viene gente de otro Estado con equipo y con un susodicho sindicato y baja las tarifas, con ello desplazan a los compañeros que de por sí no han tenido trabajo durante mucho tiempo y el día que tienen la oportunidad les bajan el precio los otros que traen el equipo, lo cual no es justo”.

El sector de la construcción es el que más derrama económica deja, pero además la obra pública también representa un impacto positivo para muchos sectores por la magnitud de la inversión.

Dijo que se han organizado de manera específica para poder hacer frente a los diferentes retos, no sólo a los desafíos y a los cambios de Gobierno sino también a la propia forma de trabajo con los equipos necesarios. EL ORBE / Rodolfo Hernández González