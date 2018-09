Suspenden Servicio de Transporte a Unión Juárez por Retención de Unidades

Tapachula, Chiapas; 28 de Septiembre.- Ante las acciones radicales que mantienen pobladores de la comunidad de Córdoba Matasanos del municipio de Unión Juárez, directivos del Transporte “Tacaná” anunciaron la suspensión del servicio del transporte público, al no haber garantías de seguridad ni para los conductores, usuarios y unidades.

Afirmaron que tras el accidente ocurrido, la aseguradora se ha hecho a cargo de los gastos médicos de los usuarios que resultaron heridos, ya que todas sus unidades operan bajo el marco de la legalidad, y cuentan con póliza de seguro, el cual abarca hasta 400 mil Pesos por persona.

Luego de que los usuarios afectados firman su desistimiento, dijeron que han estado pendientes de que la empresa aseguradora se haga cargo de los gastos médicos; tal es el caso de Anselma Solís Bartolón y Dora María Bartolón Miguel, quienes están siendo atendidas en un sanatorio particular, así como el menor, Anderson Eleazar Mejía, quien ya fue operado tras la fractura sufrida.

Lamentaron la actitud que han tomado los comuneros al retener con lujo de violencia las unidades y conductores, por lo que directivos han interpuesto su denuncia ante las autoridades correspondientes, ya que en ningún momento se han negado de hacerse cargo de los gastos médicos de las personas que resultaron heridas.

Una comitiva de la Delegación de Transporte y de la Subsecretaría de Gobierno acudió a dialogar con los pobladores pero no se llegó a ningún acuerdo y no se logró liberar las 8 unidades que mantienen retenidas, al contrario, tras terminar la reunión, los comuneros retuvieron dos unidades más.

Debido a esta situación, los directivos de Transporte “Tacaná” decidieron suspender el servicio de las rutas Cacahoatán-Unión Juárez y Cacahoatán- Talquián, ya que no existen las garantías de seguridad tanto para los usuarios, choferes e incluso para evitar que más unidades sean retenidas.

El servicio del transporte público fue suspendido a partir de la noche del jueves y seguirá de la misma manera, hasta que haya la certeza de seguridad, por lo que pidieron a los usuarios su comprensión, pues no están dispuestos a caer en las provocaciones de violencia que mantienen comuneros de Córdoba Matasanos.

Finalmente, exigieron a las autoridades aplicar el estado de derecho y que no se permita que nadie tome justicia por su propia mano, como lo hacen los comuneros, y se sancione a quienes con lujo de violencia secuestran las unidades y a los chóferes. Agencia Intermedios