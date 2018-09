Claman Justicia Familiares de Estudiante Asesinado

* A 14 Meses del Crimen.

Tapachula, Chiapas; 29 de Septiembre.- Familiares del estudiante del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach) 225, asesinado hace 14 meses, claman justicia para que el hecho no quede en la impunidad.

Al tiempo de pedir la omisión de su identidad por temor a las represalias, lamentaron los nulos avances en torno a las investigaciones.

Recordaron que el artero crimen fue cometido hace más de un año y dos meses, en agravio del alumno del Cobach del ejido “20 de Noviembre”, de este municipio, cometido a manos de elementos policiacos municipales.

Ante tal situación, amigos y familiares piden a la Fiscalía General de Justicia del Estado que se retome el caso, toda vez que la carpeta no avanza y ello podría ocasionar que el homicidio quede impune.

Han pedido información sobre la carpeta de investigación y la Agente del Ministerio Público que tiene el caso no ha puesto el interés para resolver y castigar a los responsables del asesinato del estudiante Luis Efraín Escobar Hernández, que en ese entonces tenía 17 años de edad, sostuvieron.

Tras el ataque a balazos, golpes y atropellamiento con una patrulla, el infortunado estudiante con un hálito de vida fue levantado y llevado al hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social de esta ciudad, donde finalmente falleció.

Los familiares señalaron que es lamentable que ya han pasado tres Fiscales de Distrito: Armando Pérez Narváez, Carlos Montesinos García y ahora Ignacio Vila Chávez, pero no le han tomado importancia al crimen, mientras que las encargadas del caso, una licenciada de apellido Sosa, así como Citlalli Gerardo, tampoco han cumplido con su trabajo.

Ya han hecho diversas manifestaciones en la Fiscalía y ni así son tomados en cuenta, por lo que señalaron que no les están dejando otra opción que tomar acciones drásticas para que les hagan justicia. EL ORBE/Rodolfo Hernández González