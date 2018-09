Persisten Problemas en el Fraccionamiento “Los Coquitos”

* Principalmente de Inseguridad y Electricidad.

Tapachula, Chiapas; 29 de Septiembre.- Habitantes del fraccionamiento “Los Coquitos”, ubicado al suroriente de la ciudad, denunciaron que persisten las irregularidades que la empresa constructora no ha solventado desde hace varios años.

Otro de los ofrecimientos incumplidos de la compañía Housing Bahe, que edificó las viviendas, es que siempre les ofreció que contarían con el servicio de transporte “Tapachulteco”, pero ya tienen cinco años y siguen en la parada esperando que lleguen las unidades.

Deben caminar varios kilómetros, porque igual les proporcionó la compañía una unidad para que los lleve del fraccionamiento al libramiento y viceversa, pero la mayor parte del tiempo no tiene combustible, según les argumenta el operador.

Cada que llueve o hay viento fuerte, se quedan sin el servicio de electricidad por horas y hasta por varios días, situación que padecen desde hace más de cinco años y sólo realizan pequeños arreglos, pero no hay una solución, tampoco la CFE puede intervenir porque la obra eléctrica no le ha sido entregada.

Los colonos lamentaron que INFONAVIT se preste a este tipo de fraudes, toda vez que esa empresa sigue construyendo, ahora hace departamentos, pero no ha concluido con la primera etapa donde los habitantes enfrentan muchos problemas, entre ellos la inseguridad, a pesar de que también les ofrecieron servicio de vigilancia. EL ORBE / Rodolfo Hernández González