Taxistas Cobran Exageradas Tarifas a Pasajeros en el Hospital Regional

* Solicitan Intervengan las Autoridades Correspondientes.

Tapachula, Chiapas; 1 de Octubre.- Pacientes y familiares del Hospital Regional de Tapachula “Manuel Velasco Suárez”, denunciaron el excesivo costo del transporte público en su modalidad de taxi, que prestan sus servicios afuera del nosocomio, debido a que en ocasiones les han cobrado desde 140 hasta 200 Pesos por un viaje de este lugar al centro de la ciudad.

Aunque no quisieron hacer su denuncia pública frente a las cámaras, porque pensaron que sufrirían represión, dijeron que se ven en la necesidad de solicitar un servicio debido a que a veces deben trasladar a mujeres embarazadas o pacientes con algún tipo de lesión.

Los que les cobran los altos costos del pasaje son taxis libres, sin ningún tipo de respaldo de alguna cooperativa, por lo que a veces sienten el temor de ser asaltadas, pues muchos de los viajes contratados se hacen por las noches, por lo que pidieron a las autoridades remediar esta situación que vulnera su economía, y más aún porque si los médicos piden algún tipo de medicamento para sus enfermos, tienen que trasladarse hacia el centro de la ciudad.

Al consultar esta problemática con los sitios de taxis establecidos en la ciudad, comentaron que esta medida ya ha sido tomada en cuenta para que mediante un acuerdo con las autoridades se pueda dar el servicio de radio taxis en ese lugar, en este caso, los denominados Movil Car y Sitio “Cristóbal Colón”, situación que le daría más confianza y menor costo a los usuarios, así como para evitar el riesgo de ser asaltados por los trabajadores del volante.

La radio operadora del Sitio de Taxis “Cristóbal Colón”, Erika Cecilia Guillén, indicó que los taxis libres no manejan una tarifa fija, por lo que es muy frecuente que ocurran este tipo de abusos, además, en estos sitios no existe un control de los nombres de los choferes que dan el servicio.

Mediante un acuerdo con las autoridades, el servicio que se refiere de radiotaxis, tendrá una tarifa fija de 100 Pesos en un viaje del nuevo Hospital General “Manuel Velasco Suárez” al centro de Tapachula y también se podría acordar una tarifa menor si está en las posibilidades del conductor, por lo que el usuario se ahorrará entre un 40 y 60 por ciento.

Se espera que el acuerdo con la Delegación de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte sea positivo, para evitar más abusos por el cobro del pasaje, dijo, ya que representa un duro golpe en el bolsillo de la población. Agencia Intermedios