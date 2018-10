Exigen Contrarrestar el Incremento al Pago por el Servicio de Agua Potable

*Habitantes de Colonias Populares.

Tapachula, Chiapas; 3 de octubre.- El incremento de las tarifas en algunos casos desmedidos en los recibos del Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tapachula, los cuales se entregan mensualmente en los domicilios, comercios y oficinas, ha originado el enojo de la población, por lo que piden a la nueva administración municipal, que sea prioridad el atender este problema, debido a que no se justifica el alza porque en algunos sectores, desde hace dos semanas no hay agua.

El dirigente municipal de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos CIOAC, Ángel Daniel Morales Vázquez, indicó que las necesidades más importantes en las diferentes colonias y comunidades de Tapachula, son la pavimentación de calles, el alumbrado público, la seguridad y el suministro de agua potable; sin embargo este último requiere de una atención inmediata.

Pidió que como organización que aglutina a más de 2 mil 500 personas de 44 colonias de la zona alta y baja de Tapachula, sean atendidas sus demandas; no obstante consideran que ser el inicio de una nueva administración están dispuestos de dar un tiempo considerable para obtener respuestas. Agencia Intermedios