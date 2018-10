Ríos del Soconusco con Altos Niveles de Contaminación

* Informa la UNACH.

Tapachula, Chiapas; 5 de Octubre.- Los Gobiernos Municipales de la región Soconusco, específicamente el de Tapachula, deberán buscar los recursos económicos ante las instancias correspondientes para generar una mayor infraestructura para la reutilización del agua y destinarla a otros usos, debido a que, de acuerdo con los efectos del cambio climático, este recurso tiende a escasear.

El investigador de la Universidad Autónoma de Chiapas, Vicente Castro, dijo que las estimaciones realizadas mediante un estudio sobre la calidad del agua de los mantos acuíferos son de baja a muy baja calidad, es decir, los cuerpos de agua de Tapachula están contaminados.

Este municipio cuenta con una planta de tratamiento de aguas residuales, pero no funciona al cien por ciento, explicó, debido a la falta de recursos económicos para poder operarlas; sin embargo, pidió al Gobierno que entró en función, a que constate el alcance de la contaminación en el municipio.

Sin embargo, afirmó que el trabajo no se puede hacer únicamente por parte del Gobierno, también la ciudadanía debe contribuir a generar un medio ambiente sano, libre de contaminantes y que pueda servir para las nuevas generaciones, ya que al momento el panorama no es muy prometedor.

Por otro lado, en un informe reciente de la Comisión Nacional del Agua Frontera Sur, informó que en Chiapas se tienen identificados 135 puntos de descargas de aguas negras, mismos que afectan el 79 por ciento de ríos y arroyos pertenecientes a la entidad, donde se ven involucrados cerca de 82 municipios.

En ese informe se mencionó que en todos los ríos de Chiapas existe algún grado de contaminación, los cuales generalmente se deben a descargas de aguas negras residuales de origen doméstico y agroquímicos diversos provenientes de la producción agrícola.

A lo anterior, los estudios realizados exhibieron que el 82 por ciento del agua en la entidad es utilizada para la producción agrícola, 16% para el abastecimiento público y dos por ciento es empleado por la industria.

Desafortunadamente, sólo nueve municipios tratan las aguas negras o una parte de ellas, por lo que cerca del 30 por ciento de la población se encuentra en peligro de padecer infecciones gastrointestinales debido a la mala calidad del vital líquido. Agencia Intermedios