Los Cafetaleros Logran su Segundo Triunfo Consecutivo

* La Afición Empieza a Responder a la Entrega del Equipo en la Cancha.

Tapachula.- La temporada pasada fue de júbilo cuando Cafetaleros se coronaron campeones de la Liga de Ascenso y con derecho a subir a la Primera División, cosa que al final no sucedió, debido a que, según los reglamentos de la Federación Mexicana de Futbol al mando de Enrique Bonilla, no se cumplían los requisitos que ellos mismos impusieron para obtener un lugar entre los grandes.

En esta temporada quedó prácticamente desvalijado el Cafetaleros, tal vez por la decepción de no haber ascendido a la Primera División, así como por la ambición de algunos jugadores en lo económico y algo más.

Y aunque nuestro equipo, inició con el pie izquierdo el actual torneo de Ascenso, desde hace tres jornadas ha empezado a recuperarse ganando el encuentro pasado al Tampico con marcador de 2-1, y ahora venciendo a Venados con marcador de 3-2, y aunque sufrieron para obtener el triunfo, al último, los aplausos del público fueron su mayor recompensa.

Con eso, la afición responde y los jugadores se ponen las pilas; en los próximos dos partidos, y si la suerte les favorece ganándolos, logrará Cafetaleros entrar en los primeros ocho lugares de la tabla general para meterse a la liguilla.

Este es un llamado de EL ORBE para asistir a los encuentros en la localidad, ya que es de mucha valía el apoyo que se les brinda; por otro lado, la región se beneficia con la llegada de los visitantes guatemaltecos al saber que en Tapachula hay futbol de alto nivel.

¡¡Vamos Cafetaleros!!