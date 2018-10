Alerta Roja en Chiapas Por Dengue, Van 15 Muertes

Tapachula, Chiapas; 6 de Octubre.- En las últimas horas fallecieron cuatro personas a consecuencia del Dengue en Chiapas, sumando con ello 15 decesos en la entidad por esas causas.

Hay además, otros cuatro fallecidos por ese mal en territorio mexicano que, de acuerdo a la Secretaría de Salud federal, ocurrieron en Michoacán, Tamaulipas, Oaxaca y Nayarit, con lo que hay un total de 19 en lo que va del año.

Según el último balance epidemiológico de la dependencia, a nivel nacional hay confirmados hasta ahora 5 mil 885 infectados con cualquiera de los cuatro serotipos que se conocen.

De los confirmados por pruebas de laboratorio hasta ahora, 2 mil 407 son de Chiapas. De ellos 550 son por Dengue no grave (DNG); mil 520 con Signos de alarma (DCSA) y 337 Graves (DG).

En la lista nacional por número de casos confirmados le siguen Veracruz, con mil 115; Jalisco, 899; San Luis Potosí, 309, y Nuevo León, 290, en donde se registra el 85 por ciento de los pacientes.

Con todo ello, Chiapas no solamente es la entidad con el mayor número de casos confirmados de Dengue y de fallecidos, sino también la que presenta la incidencia más alta, 40.64 por cada cien mil habitantes.

En el grupo de infectados con el virus del Dengue no grave en el país, la parte más afectada está entre los 10 y 19 años de edad; mientras que quienes presentan signos de alarma o graves, lamentablemente son niños entre los cinco y nueve años de edad.

Por otro lado, pobladores de Tapachula y municipios aledaños aseguran que tiene varios meses de que las acciones de fumigación contra el mosco transmisor de esa enfermedad y otras como el Zika y el Chikungunya, fueron canceladas y los equipos enviados a la capital del Estado, Tuxtla Gutiérrez. EL ORBE/Ildefonso Ochoa Argüello