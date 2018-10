La Costera Convertida En Trampa Mortal

* Reclaman Mantenimiento a la SCT.

Huixtla, Chiapas; 8 de Octubre.- Debido a que no se le ha dado el mantenimiento correcto y puntual, la Carretera Costera tiene grandes hoyos, que más bien parecen zanjas, volviendo a dicha vía de comunicación en trampa mortal para todos los conductores; lo grave de este caso es para aquellos conductores que llegan por primera vez a la zona al desconocer las condiciones en que se encuentra la carretera.

La misma ha sido escenario de múltiples accidentes donde han muerto muchas personas, y los vehículos quedan reducidos a chatarra; desafortunadamente los accidentes se originan de noche y cuando está lloviendo, no descartando también la imprudencia de los choferes que manejan a exceso de velocidad con las desagradables consecuencias.

Hasta el momento los trabajos de rehabilitación han sido muy lentos, hasta el extremo de nulos, ya que desde el año pasado esta vía únicamente ha sido parchada y no encarpetada.

La SCT se ha deslindado de darle mantenimiento y es la principal responsable de víctimas y daños. EL ORBE/Luis Javier Ramos