Nicolás González Perrín Quien Detuvo a “El Chapo”

*Estará en Tapachula, en Conferencia de Prensa.

Tapachula, Chiapas; 9 de Octubre.- Nicolás González Perrín, responsable en Enero del 2016 de la detención del narcotraficante, Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, “El Chapo”, estará en Tapachula la próxima semana,

De acuerdo a Julio Gonzalo Bustillo Martínez, director general del Instituto de Formación Profesional del Sur (IFPS), González Perrín actualmente se desempeña como Ministro Agregado de la Policía Federal mexicana para los Estados Unidos y Canadá.

Dijo que el IFPS, quien trae a la frontera sur al hoy Ministro, es una institución fundada con la intención de fortalecer a la educación como eje central del desarrollo, en este caso de Chiapas.

En la agenda se contempla que el aprehensor de “El Chapo”, presente en la ciudad su obra literaria “Para hacer posible lo imposible: Una mirada a la seguridad pública en México”.

Comentó que Perrín es egresado de la Licenciatura en Derecho de la Universidad del valle de México; y posteriormente tuvo el grado de Maestro con especialidad en el Nuevo Sistema Penal Acusatorio; y aún cursa el Doctorado en Derecho Procesal en el IFPS, en Alta Dirección.

Es piloto aviador egresado de la Academia Superior de la Policía Federal de Caminos y cuenta con capacitación a nivel nacional e internacional con distintas agencias relacionadas, como la Federal Bureau of Investigation (FBI); Departament of Justice; International Law Enforcement Academy; US Departament of State; Drug Enforcement Administration (DEA), entre otras.

Fue, además, Director de la División Preventiva de la Policía Federal en Chihuahua en el periodo del 2012 al 2014; y Subcoordinador Regional del Sureste en esa misma dependencia, en donde desarrolló los proyectos y planes de operación de la Frontera Sur.

El libro muestra desde una posición informada, una postura crítica y propositiva respecto a varias de las aristas que convergen en el tema nodal que es la seguridad pública en México y su importancia respecto a la consecución de condiciones indispensables para hablar de un verdadero Estado de Derecho en nuestro país.

Se prevé que, ese día, el autor aborde temas como el uso de sistemas de información e inteligencia y la adecuada coordinación interinstitucional en los niveles federal, estatal, municipal, y los Poderes Legislativo y Judicial, para lograr que se obtenga una efectiva acción en la seguridad pública. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello