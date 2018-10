EL QUINTO PODER DE MÉXICO

Por Ernesto L. Quinteros

En la Mira Obras Pagadas por Adelantado

En la Tesorería del Ayuntamiento de Tapachula, las autoridades actuales cada que mueven expedientes encuentran un cumulo de irregularidades, y los olores fétidos de corrupción son nauseabundos. Y siguen las revisiones administrativas y contables, que parecieran una historia sin fin, los auditores no le encuentran ni pies ni cabeza a todo lo recibido.

En esta ocasión se trata de otra de las herencias que dejo el nefasto ex edil Neftalí Del Toro; diversos expedientes de contratos de obras 2018, con un gran cumulo de irregularidades. Y no quiero ni imaginar cuando lleguen a revisar más a profundidad.

Al correo del autor de estas letras llegó la información de dichos expedientes y principalmente “los contratos”, en donde la observación de las autoridades municipales actuales, es que “muchas obras fueron pagadas por adelantado”, otras más han sido observadas “por graves deficiencias en la construcción”, y otras prácticamente no tienen proyecto de construcción.

Las irregularidades son diversas, y la asignación de obra en la gran mayoría de los casos fue de manera directa. Y usted estimado lector se imaginará porque.

Así que ya empezó la danza de los millonarios presupuestos que se manejan en este tema de la obra pública, recursos que fueron malversados con la finalidad de meterle el diente al presupuesto, y que gracias a ello ya hay dos que tres nuevos ricos en la ciudad.

Le comparto estimado lector, sólo una pequeña parte de esta enorme lista de contratos de obras, que ya han sido observados:

1.- Rehabilitación de la red de alcantarillado sanitario de Bonanza contrato: MTC/SIM/FIS/CO/0040/2018.

2.- Ampliación de alcantarillado sanitario y descarga sanitaria en la colonia Xochimilco con el contrato: MTC/SIM/FIS/CO/0017/2018.

3.- Pavimentación de calles con concreto asfaltico (chapopote) en colonia Campestre Corlay con contrato: MTC/SIM/FIS/OT/0002/2018.

4.- Pavimentación de calles con concreto asfaltico (chapopote) en colonia El Rosario contrato: MTC/SIM/FIS/OT/0003/2018.

5.- Supervisión de Obras y Acciones en la zona rural, contrato: MTC/SIM/FIS/CS/0002/2018.

6.- Supervisión de Obras y Acciones en la zona urbana, contrato: MTC/SIM/FIS/CS/0001/2018.

7.- Construcción de Alumbrado Público en la colonia Procasa, contrato: MTC/SIM/FIS/C0/0023/2018.

8.- Ampliación de la red de Energía Eléctrica en la colonia Valle Hermoso, contrato: MTC/SIM/FIS/C0/0051/2018.

9.- Rehabilitación de la red de Alcantarillado Sanitario y Descargas Sanitarias en la Colonia Villa Dorada, contrato: MTC/SIM/FIS/C0/0018/2018.

10.- Construcción de Colector Pluvial en la Colonia Quinta San Antonio, contrato: MTC/SIM/FIS/C0/0042/2018.

11.- Construcción de Colector Pluvial en la Colonia Santa Rosa, contrato: MTC/SIM/FIS/C0/0064/2018.

Estos contratos que hoy le comento, representan muchos millones de pesos, que sí fueron gastados por el anterior gobierno municipal que encabezó Del Toro Guzmán y su pandilla, pero que no corresponden a la realidad, porque muchas obras ni proyecto de construcción tienen.

En el menos peor de los casos, sí existe la obra pública, pero muy deficiente, con graves problemas en la construcción, pues son de muy mala calidad.

Al final del día el tema reventará en la parte social, porque en varias colonias en donde existen algunas de estas deficientes obras, la gente ya anda que no las calienta ni el sol, por el problema que generan, pues los drenajes no sirven.

Otra de las cosas que ha llamado poderosamente la atención de las autoridades municipales actuales es que hay un constructor “favorito” de la administración pasada, al que se le asignó obra de manera directa por muchos millones de pesos, pero de manera exagerada. ¿Quién será?

Por hoy ahí la dejamos, nos leemos mañana. ¡Animooo!

Comentarios y denuncias: [email protected]

