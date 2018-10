Habitantes de “La Froresta” Reclaman Seguridad

Tapachula, Chiapas. – Habitantes del fraccionamiento Floresta señalan que desde que esta colonia se pobló, han venido luchando para mejorarla, pero no han contado con apoyo de las autoridades municipales.

En entrevista, el presidente del comité del Fraccionamiento Floresta de la Secciones 1, 2 y 3, Alfredo López Mejía, señaló que entre las demandas que tienen los habitantes se encuentra el mejoramiento de las áreas verdes, ya que se encuentran totalmente abandonadas y sirven como nido de malvivientes, ya que por el monte crecido, la delincuencia aprovecha que caiga la noche para provechar la oscuridad y cometer asaltos.

Otro problema es que al lado de la tercera sección del fraccionamiento, se están edificando unos departamentos de los que se desconoce el nombre de la empresa constructora; el problema radica en que estos nuevos departamentos están conectados a la red de alcantarillado del fraccionamiento Floresta, el cual de por sí ya es muy reducido, causando que se sature la red sanitaria.

Por ello han buscado al encargado de esos trabajos o a un representante de la constructora, sin resultados positivos; esto con el fin de que se llegue a un acuerdo para que construyan su propia línea de drenajes, pues así no saturarían la del fraccionamiento.

Así también mencionó que otro de los problemas es que la calle de dicho fraccionamiento se empantana cuando llueve, dañando a las viviendas que se encuentran cerca ya que tampoco cuentan con dren pluvial, provocando que además los drenajes se colapsen y se desborden por los registros.

El mismo problema ocurre con la sección uno y dos, por lo que están buscando entablar un dialogo con la nueva administración municipal para que les apoye en la problemática y se encuentre una solución, ya que en administraciones pasadas no se les dio respuesta.

Finalmente hicieron un llamado a las autoridades para que se refuerce la seguridad, implementando rondines por parte de la policía Municipal, para darle mayor certeza a la población. EL ORBE/Raymundo Grajales