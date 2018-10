Obligatorio que Directivos de Escuelas Atiendan Disposiciones Oficiales por Lluvias: SE

Tapachula Chis; 10 de octubre.- Ante las condiciones climáticas que se presentan en la región del Soconusco, autoridades educativas exhortaron a los directores de centros escolares y padres de familia atender las recomendaciones emitidas por Protección Civil para evitar incidentes que pongan en riesgo la integridad de la comunidad estudiantil.

La responsable del nivel secundaria de la Coordinación regional de educación, Rosa Herminia Wong Villareal, afirmó que la suspensión de las clases se emitió para todos los centros escolares desde el nivel preescolar hasta el nivel superior y es una obligación de los directivos atender la disposición oficial.

Dijo que en los 545 centros educativos, tanto oficiales como particulares las clases estuvieron suspendidas tras los pronósticos de lluvias para la región Soconusco, sin embargo una vez que las condiciones climáticas mejoren se emitirá el aviso oficial por parte de la autoridad educativa.

Pidió a los maestros y padres de familia estar atentos a los avisos que emita la autoridad competente respeto a la reanudación de las clases para este jueves, toda vez que el semáforo de alertamiento ha disminuido de naranja a amarillo para las próximas horas.

La funcionaria estatal detalló que cuando no se presente un comunicado oficial de suspensión de clases, sin embargo hayan precipitaciones, los padres tienen la determinación de enviar o no a sus hijos a clases y esta decisión no debe afectar con faltas a los alumnos, ya que los directivos están conscientes de que en primer lugar está la integridad de la comunidad estudiantil.

Puntualizó que tanto docentes como padres de familia deben atender las recomendaciones que emite Protección Civil en esta temporada de lluvias sobre todo en aquellas zonas consideradas de alto riesgo, y además se debe vigilar a los niños para evitar enfermedades que pudieran repercutir en su asistencia a clases. Agencia Intermedios