EL QUINTO PODER DE MEXICO

Daños y Deuda por “Mil 500 Millones” en Tapachula

Ernesto L. Quinteros

Poco a poco se empieza a ver más limpio y despejado el llamado Centro Histórico en la ciudad de Tapachula, después de que cientos de ambulantes desocuparon algunas calles y banquetas. Vamos a ver cuánto dura el gusto, porque el jaloneo sigue.

Mientras tanto el “ex ejecutivo municipal”, Neftalí Del Toro Guzmán, ya es señalado por propios y extraños como el peor Presidente Municipal que ha tenido Tapachula, no únicamente por su incapacidad para hacer obras sociales y de relevancia, sino por todos los señalamientos de robo, corrupción y abuso de autoridad que afectó, de paso, a miles de comerciantes ambulantes que existen en la ciudad, quienes pagaron religiosamente su derecho de piso durante tres años, pero que no ingresaron a Tesorería Municipal en donde aún no aparecen los padrones y los reportes de lo recaudado en las arcas locales.

Según funcionarios del nuevo Gobierno Municipal, en la administración pasada utilizaron a personal externo para hacer el cobro de derecho de piso.

Y como ya lo hemos comentado, tan sólo en el centro de la ciudad y sus alrededores, son miles de “vendedores informales” sin permiso pero que pagaron cuotas diarias a los supuestos supervisores, con la complacencia del exedil, que van desde los 10 hasta los 50 Pesos diarios, todo sin recibo oficial, únicamente con un boleto que tenía el logotipo del Ayuntamiento en turno, sin validez jurídica.

Y por lo pronto las nuevas autoridades reportan parcialmente un daño a la hacienda municipal y deudas a proveedores del Ayuntamiento por “MIL 500 MILLONES DE PESOS” aproximadamente, porque el recuento de los daños sigue.

Y es que durante el periodo 2015-2018 que estuvo como edil Neftalí Del Toro también se cobraron de forma indebida permisos por anuncios, el cobro que hicieron a la prostitución por medio de sanidad municipal, las cuotas que debieron ingresar por el permiso de extensión de horario a cantinas, bares, botaneros, discotecas, etcétera. Así como cobraron por la revisión sanitaria que se hace a empleados de dichos giros, y parquímetros.

Lo mismo sucede con el cobro de baños públicos en mercados; los tricicleros que pagan cuotas a Limpia Municipal en los tiraderos de desechos que existen en el municipio; lo que pagan empresas por tirar desechos en el basurero; lo recaudado por vialidad municipal por multas, y convenios con el transporte público y empresas particulares por la carga y descarga en determinadas zonas. Tampoco tienen información de cuanto ingreso en la Secretaría de Seguridad Pública Municipal por el cobro de infractores en la vía pública.

Por hoy ahí la dejamos, nos leemos mañana. ¡Ánimo!

