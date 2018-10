Como Medidas de Prevención Desazolvan Alcantarillados

* En Huixtla.

Huixtla, Chiapas; 14 de Octubre.- Este pasado viernes, durante la lluvias intensas, la Coordinación Municipal de Protección Civil a cargo de Ignacio Arrazola, luego de haber dejado de llover, hizo un recorrido en toda la ciudad para revisar cada una de las alcantarillas de la cabecera municipal con la intención de desazolvarlas y dejarlas limpias para evitar más encharcamientos que dañen a los ciudadanos.

En su recorrido observaron que la alcantarilla ubicada en la Calle Madero entre Avenida Rayón y Avenida González Ortega estaba tapada con basura y fierro oxidado, por lo que elementos de Protección Civil comenzaron a limpiarla para evitar, incluso, un accidente.

Esta no es la primera vez que las personas arrojan basura en las alcantarillas ocasionando que se tapen y cuando llueve no cumplen con su cometido, que es la de desalojar el agua de lluvia.

Durante un aviso de las autoridades a través del Servicio de Limpia Municipal, se hizo del conocimiento de la población en general de que el servicio de recolección de basura se llevará a cabo los días lunes, miércoles, viernes y domingo, en la zona urbana, con horario de 7:00 de la mañana a 12 del día, y en las zonas suburbanas, o sea, en las colonias: martes, jueves y sábado de 7 de la mañana a 2 de la tarde.

Pidieron también a la población a no tirar ni depositar su basura en las calles sino hasta que pase el campanero, y a quien se le sorprenda tirando sus desperdicios fuera del horario indicado será sancionado de acuerdo al Bando de Buen Gobierno Municipal. EL ORBE/José Ángel López