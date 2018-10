Grave la Problemática de los Niños Migrantes en la Frontera Sur

* Afirma Lothar Rats, director del Fondo Conjunto México-Alemania.

Tapachula, Chiapas; 14 de Octubre.- “La problemática de los flujos de niños y niñas migrantes en la frontera sur del país, es grave”, sostuvo en entrevista exclusiva para rotativo EL ORBE, Lothar Rats, director del Fondo Conjunto México-Alemania.

Luego de sostener en la ciudad diversas reuniones con autoridades de los tres niveles de Gobierno y con representantes de organizaciones sociales, dijo que esa movilización de menores de edad no acompañados o viajando con sus familiares, en esta región es una realidad.

No comparte los informes que señalan que la situación ha disminuido, dijo, “pero mi impresión es que siempre hay una cifra gris que no conocemos. Además, si aumentan los controles, también las intenciones de migrar de otra forma para no ser identificados”.

Durante la entrevista se habló de que esta parte de México, es el cuello de botella obligado para el paso de centroamericanos, sudamericanos y migrantes de otros continentes, como África y Asia, en su sueño de llegar a los Estados Unidos.

En esos grupos de personas viajan quienes buscan ser jornaleros, refugiados o con asilo político. “Se estima hasta el momento que cada año cruzan la frontera sur al menos medio millón de migrantes, según cifras de las Naciones Unidas, la Comar y el Instituto de Migración en México”, sostuvo.

Precisó que antes los contingentes eran de hombres, después de jóvenes y ahora de familias completas.

Aún cuando no hay cifras exactas, calculó que por la franja limítrofe entre México y Guatemala pudieran estar transitando anualmente más de 50 mil niños y adolescentes no acompañados, tanto de manera legal como de forma no regulada, aunque pudieran ser más.

Entre los factores que tienen para dejar sus naciones de origen, al igual que sus familias, están los altos niveles e inseguridad, la violencia, la falta de empleos, las crisis económicas, entre otros.

Por ello, según Lothar, el Fondo Conjunto México-Alemania está trabajando en temas relacionados a los niños en comunidades de Honduras, Guatemala y El Salvador, sobre todo en aquellos que tienen altas intenciones de migrar, “donde el objetivo es crear alternativas y perspectivas para que se queden en sus lugares de origen”.

En esos lugares se apoya a maestros y padres de familia en proyectos de empleo, además de acciones coordinadas con autoridades de esos tres países.

Con ello, dijo, han logrado este año que unas mil 500 personas con alta inclinación para migrar, no solo se hayan quedado en sus casas sino que se hayan integrado a los sectores productivos.

México es un socio estratégico y global importante de Alemania para el desarrollo. Al mismo tiempo, afronta actualmente grandes desafíos internos en lo relativo a la buena gobernanza. Por ejemplo, en los temas de mayor transparencia y rendición de cuentas.

Así también, protección eficaz de los derechos humanos -incluidos los de migrantes- en todos los niveles; mayor participación política de los ciudadanos en las políticas públicas, así como inclusión social, es decir, la mayor integración de grupos marginados en los procesos de desarrollo.

México aborda estos desafíos, entre otros, mediante nuevas leyes -como el paquete de leyes anticorrupción o la Ley de transparencia y acceso a la información pública- y nuevos enfoques de política.

El país busca la alianza con Alemania para fomentar proyectos de diferentes actores estatales y no estatales encaminados a fortalecer e implementar los enfoques de reforma para una buena gobernanza.

Por ello, Alemania y México fomentan conjuntamente proyectos encaminados a fortalecer instituciones dedicadas a promover la buena gobernanza en territorio nacional y en América Central.

El Fondo Conjunto Mexicano-Alemán apoya proyectos centrados en temas como la democracia, los derechos humanos, la seguridad pública y la inclusión social.

El financiamiento paritario es a través del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) de Alemania y la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID). EL ORBE/Ildefonso Ochoa Argüello