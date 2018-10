Temor en el Comercio por Arribo Multitudinario de Migrantes: CANACO

Tapachula, Chiapas; 16 de Octubre.- “Hay temor entre los empresarios establecidos en la región de la frontera sur por la llegada multitudinaria de migrantes centroamericanos a Chiapas prevista para las próximas horas”, reveló el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO), local, Carlos Murillo Pérez.

En rueda de prensa, dijo que tienen informes que el grupo que partió de Honduras el sábado, logró cruzar de manera violenta la frontera de Guatemala y que, al cierre de este martes, se encontraban a unos 60 kilómetros de la franja limítrofe con Chiapas.

En su totalidad, detalló, son personas en extrema pobreza que decidieron dejar sus países para buscar asilo o refugio en México y, algunos, tratar de llegar a los Estados Unidos.

Además de que hay la presunción de que, entre ellos, viajan también delincuentes y miembros de pandillas que huyen de sus naciones de origen por las persecuciones que se desarrollan en esa región centroamericana.

De acuerdo a informes oficiales, en los últimos tres años se incrementó de manera considerable la participación de centroamericanos en delitos cometidos en Tapachula y en los municipios aledaños, sobre todo en homicidios, asaltos y robos, señaló.

Y es que, según dijo, hay muchos migrantes que por su pobreza extrema y al no conseguir trabajo, se ven obligados a delinquir, tanto para comer como para pensar en seguir su camino.

A nombre de los comerciantes adheridos a ese organismo empresarial, hizo un llamado a las autoridades federales a garantizar la seguridad, la paz de la sociedad y la soberanía nacional.

Primero, tratando de evitar que esos flujos migratorios entren al país sin haber cumplido lo que establece la ley y, de hacerlo violentamente como ocurrió en Guatemala, resguardarlos para que sigan adelante y no se queden en Chiapas.

Para ello, mencionó que el Estado no cuenta con los recursos económicos suficientes para brindar los servicios de educación, salud, vivienda y alimentación, ni siquiera para los chiapanecos, y, por lo mismo, no habrá la capacidad para darle todo eso a los miles de migrantes que se quieran quedar a vivir en Tapachula o en algún lugar de Chiapas.

Se sabe que este martes, el Gobierno de Guatemala había asegurado y expulsado de ese país al exdiputado, Bartolo Fuentes, quien presuntamente era quien encabezaba esa caravana.

Eso causó desorientación entre los migrantes, quienes permanecen varados en espera de tomar alguna decisión, luego de que México ya anunció que nadie entrará al país sin cumplir lo que dice la ley. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello