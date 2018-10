Exigiendo Becas Normalistas Toman la Presidencia Mpal.

Tapachula, Chiapas; 17 de octubre.- Decenas de negocios del centro de la ciudad paralizaron sus actividades en la mañana de éste miércoles y bajaron las cortinas metálicas de protección, luego de que un grupo de normalistas encapuchados tomó las instalaciones de la Presidencia Municipal y realizó actos vandálicos.

Los jóvenes impidieron que nadie entrara ni saliera de esas oficinas gubernamentales por espacio de cuatro horas e incendiaron llantas y tarimas en la explanada externa, además de que realizaron pintas en el edificio.

Esto, según dijeron, en protesta porque las autoridades educativas no han atendido un pliego petitorio relacionados con el pago de becas y apoyos educativos.

En la protesta participaron unos 60 jóvenes, quienes cubiertos de los rostros con paliacates, también bloquearon la entrada al estacionamiento de la alcaldía.

Afortunadamente los cuerpos policíacos que resguardan la Presidencia no desenfundaron sus armas y, por lo contrario, recibieron la orden de no agresión.

Poco después las autoridades municipales recibieron una comisión de los manifestantes, quienes dijeron ser estudiantes de la Escuela Normal de Licenciatura en Educación Física (ENLEF), es decir, los próximos maestros de la región.

En la mesa de trabajo, en la que participaron además funcionarios estatales, acordaron que se les apoyará para que se trasladen en las próximas horas a la capital, Tuxtla Gutiérrez, en donde sostendrán una reunión con las autoridades educativas.

Con ello decidieron liberar las instalaciones y se retiraron del lugar. Más tarde los comercios empezaron a restablecer sus actividades, aunque algunos decidieron permanecer cerrados. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello