Sagarpa Adeuda Más de 2 Mdp a Soyeros

*En el Soconusco.

Tapachula, Chiapas; 18 de Octubre.- Más de 300 productores de soya se han visto perjudicados por el incumplimiento de la Sagarpa en relación al pago del Programa de Fomento a la Producción de Oleaginosas del ciclo 2017, ya que a pesar de haber cumplido con las reglas de operación, la dependencia federal no libera los recursos, afirmó el Presidente de la Unión de Ejido Emiliano Zapata, Cruz López Durán.

Dijo que desde hace más de dos meses la Sagarpa debió cumplir con el pago a los productores de soya de los municipios de Tapachula, Mazatán y Suchiate, cuyo apoyo tuvo que ajustarse a las modificaciones de las reglas de operación, por lo que de mil 500 Pesos que recibían por tonelada, ahora sólo se les apoyará con 350 por hectárea.

A los 300 productores que pertenecen a esta organización se les mantiene un adeudo del Programa de incentivo a la producción del ciclo 2017, de 2 millones de Pesos, toda vez que hubo un cambio en las reglas de operación y se les redujo el recurso a 1 millón 600 mil Pesos, afirmó.

Es preocupante la actitud de la dependencia federal hacia la organización de productores, detalló, porque al resto de productores de otras organizaciones de Chiapas ya se les pagó varias semanas atrás, por ello decidieron alzar la voz porque han enviado documentos para pedir una explicación por el retraso del pago y no han tenido respuesta, principalmente con Guadalupe Aviña, funcionario de Sagarpa a cargo de dicho pago.

El entrevistado enfatizó que no existe motivo por el cual retrase la entrega del apoyo, puesto que el recurso fue presupuestado en tiempo y forma por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por ello los productores exigen a la dependencia federal que cumpla con el pago, de lo contrario realizarán otras actividades de exigencia más enérgicas.

Finalmente, López Durán puntualizó que darán prórroga sólo unos días más para que el recurso sea depositado en las cuentas bancarias de los productores, de lo contrario podrían realizar manifestaciones, ya que sólo restan pocos días de la actual administración y existe incertidumbre si se les entregará el apoyo que ya ha sido presupuestado para este fin. Agencia Intermedios